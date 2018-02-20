Полтавский облсовет решил запретить российскую музыку и фильмы

КИЕВ, 20 РИА — РИА Новости Украина. Подавляющее большинство депутатов Полтавского областного совета поддержали обращение облсовета к облгосадминистрации и местным советам о запрете публичного воспроизведения выпущенной в РФ аудиовизуальной продукции, передает "Полтавщина".

Полтавский областной совет на 18-й сессии принял решение "Об Обращении депутатов Полтавского областного совета к Полтавской областной государственной администрации и местным советам Полтавской области по рекомендациям принять меры для прекращения публичного воспроизведения аудиовизуальных произведений, трансляции кинофильмов и музыки, созданных на территории Российской Федерации — страны-агрессора", отмечает издание.

Инициатор проекта решения, заместитель председателя Полтавского облсовета, "свободовец" Анатолий Ханко объяснил свое предложение тем, что оно нацелено помочь "одержать победу над агрессором и восстановить Украину".

"Полтавский областной совет, как представительный орган общих интересов территориальных общин сел, поселков, городов Полтавской области обязан совершать все возможные действия для повышения роли украинского языка как национальной ценности, расширения сферы его применения и защитить право каждого на развитие патриотической личности. Чем раньше избавимся от российского медиапродукта, тем быстрее перейдем на новый украинский, одержим победу над агрессором и восстановим Украину", — заявил он.

Ранее сообщалось, что в "черный список" Госкомтелерадио вошли 135 российских книг и еще 2 книги, изданные в ЛДНР.