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    Общество

    Украина запретила ввоз еще девяти книг из России

    (обновлено: )10704
    Эксперты Госкомтелерадио считают, что книги не соответствуют критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению в Украине.
    Книги
    flickr.com/Kate Ter Haar

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввозить в Украину восьми книг психолога Валерия Синельникова и детскую книгу "Веселая компания", сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

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    "Госкомтелерадио отказал ООО "Форс Украина" в выдаче разрешения на ввоз в Украину с территории государства-агрессора восьми книг Валерия Синельникова (издательство ООО "Центрполиграф", город Москва) и книги "Веселая компания" из серии "Сто точек. Соедини и нарисуй" (издатель — ООО "Издательство "Э", город Москва)", — говорится в сообщении.

    Эксперты Госкомтелерадио считают, что книги не соответствуют критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению в Украине, "в частности, в исходных данных детской книги "Веселая компания" указано: Отпечатано в России. Республика Крым". По данным ведомства, в книгах Синельникова такая же "географическая ошибка".

    Ранее Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) сообщил, что запретил ввоз из России еще ряда книг, в частности, детской серии "Путешествие вокруг света".

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