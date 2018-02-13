Опубликован перечень российских книг, запрещенных в Украине

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Госкомтелерадио опубликовало перечень книг, запрещенных в Украине.

В "черный список" вошли 135 российских книг и еще 2 книги, изданные в ЛДНР.

Среди авторов, чьи книги попали в данный список: Захар Прилепин, Дмитрий Goblin Пучков, Александр Дугин, Сергей Доренко, Эдуард Лимонов, Александр Волконский, Павел Губарев, Сергей Глазьев, Анатолий Вассерман, Наталья Поклонская, а также десятки других.

В список книг попали: "Неизвращенная история Украины-Руси" (Андрей Дикий), "Я и рыжий сепар" (Семен Пегов), "Рыцари Новороссии. Хроники корреспондента легендарного Моторолы" (Геннадий Дубовой), "Украина между Западом и Востоком: Хроники Евромайдана" (Василий Пихорович), "Командарм Игорь Стрелков" (Михаил Поликарпов), "В окопах Донбасса. Крестный путь Новороссии" (Юрий Евич), "Украина в крови. Бандеровский геноцид" (Георгий Савицкий), "Русско-украинские войны" (Александр Север), "Как натравить Украину на Россию. Миф о "Сталинском Голодоморе" (Юрий Мухин), "Русская колонизация" (Матвей Любавский), "Иллюзия свободы. Куда ведут Украину новые бандеровцы" (Станислав Бышок) и другие.

Как сообщалось ранее, экспертный совет при Государственном комитете телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз в страну трех книг российского издательства АСТ, среди них "Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки" Дениса Токарева.