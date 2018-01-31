Выяснилось, сколько раз за год Украина отказывалась ввозить книги из РФ

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Госкомитет телевидения и радиовещания по состоянию на 1 января 2018 выдал 221 отказ на ввоз книг с территории России, заявил председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко 30 января, сообщает Укринформ.

"С 1 января 2017 вступил в силу закон об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания. Был запущен механизм контроля за изданиями, которые ввозятся на территорию Украины из государства-агрессора, временно оккупированных территорий Украины", — отметил он.

В то же время, по его словам, по состоянию на 1 января были выданы разрешения на ввоз почти 9000 наименований издательской продукции, однако выдан и 221 отказ.

Как отметил Наливайко, сравнительно небольшое количество отказов объясняется тем, что подавляющее большинство субъектов хозяйствования "ответственно отнеслись к требованиям Госкомтелерадио".

Среди изданий, которые получили разрешения на ввоз, преобладают мировая, европейская и русская классика, мировые бестселлеры и детская литература.

По данным Государственной фискальной службы, ввоз издательской продукции из России в Украину во второй половине 2017 по сравнению с аналогичным периодом 2016 уменьшилась почти на половину.

Напомним, ранее экспертный совет при Государственном комитете телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз в Украину еще четырех книжных изданий из России, среди них "Дочь Ленина — взгляд на историю".