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    The Telegraph UK: "нелепый" украинский запрет книги "Сталинград"

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    Военный историк сэр Энтони Бивор, одна из книг которого была запрещена в Украине, призывает политиков выступить против цензуры, пишут мировые СМИ. Насколько "антиукраинским" является содержание бестселлера?
    Книга Сталинград Энтони Бивора
    rulit.me

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    "Украина запретила ввоз на свою территорию его вышедшего в 1998 году бестселлера "Сталинград" наряду с еще 24 различными книгами, содержание которых было признано "антиукраинским". Работу Бивора, посвященную одной из битв Второй мировой войны, обвинили в этом из-за нескольких абзацев, в которых утверждается, что украинские ополченцы по приказам СС убивали еврейских детей", — пишет Зоа Хеджес-Стокс в статье для The Telegraph UK.  

    Глава управления лицензирования и контроля над распространением печатной продукции Гостелерадио Украины Сергей Олейник утверждает, что эти утверждения не доказаны и основываются на ненадежных материалах советской тайной полиции.

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    Между тем, автор в своем интервью журналу The Bookseller подчеркнул, что он использовал "не советские источники, а совершенно надежные германские источники" — в частности, книгу выступающего против нацизма немецкого офицера Гельмута Гроскурта (Helmut Groscurth), излагавшего то, что он видел своими глазами.  

    Бивор назвал этот запрет "нелепым", а позицию украинских властей — "абсолютно неразумной". "(Олейник) показательно забил мяч в свои ворота, — считает он. — В Украине многих тоже возмущает, что власть начала запрещать книги". 

    "В ответ на это можно делать только одно — протестовать как можно громче. Ни одному государству нельзя позволять вмешиваться в написание истории, но боюсь, что переписывание истории стало теперь встречаться все чаще и чаще — и не только со стороны диктатур". 

    Бивор добавил, что он полагает "долгом ученых и историков бороться с этим и пресекать использование "истории" в качестве формы патриотизма или для поддержки определенны определенных политических позиций". 

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    За отмену запрета уже высказались украинская Комиссия по правам человека, министр иностранных дел Канады и британское посольство в Киеве. 

    "Я боюсь, что борьба займет некоторое время, но остается надеяться, что политики выступят в защиту открытости и будут всеми силами бороться с цензурой", — заявил историк.

    Бивор – один из самых известных западных авторов, которые пишут на тему Второй мировой войны. О его популярности говорит количество проданных книг: шесть миллионов экземпляров по всему миру. А "Сталинград", написанный в 1998 году, стал и вовсе мировым историческим бестселлером – и до сих пор успешно продается.  

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    Не так давно экспертный совет при Государственном комитете телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз в Украину очередных книжных изданий из России. На сайте комитета указано, что ввозить в Украину запретили книги "Дочь Ленина — взгляд на историю" (Э.Радзинский), "Записки реаниматолога" (В. Шпинев), "Две жены для Святослава" (Е. Дворецкая) и "Большая книга мудрости победителей". Книги были изданы ООО "Издательство АСТ" и ООО "Издательство "Э" (Москва, Россия). 

    В целом в перечне — 25 российских книг, запрещенных к ввозу из России, среди них "Большая энциклопедия школьника", "История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы" и другие. В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. 

    Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Предполагается, что механизм доступа на украинский рынок печатной продукции будет касаться только книг из РФ и тех изданий, которые ввозятся из "временно-оккупированной территории". Теперь для ввоза в Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

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