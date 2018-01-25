The Telegraph UK: "нелепый" украинский запрет книги "Сталинград"

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Украина запретила ввоз на свою территорию его вышедшего в 1998 году бестселлера "Сталинград" наряду с еще 24 различными книгами, содержание которых было признано "антиукраинским". Работу Бивора, посвященную одной из битв Второй мировой войны, обвинили в этом из-за нескольких абзацев, в которых утверждается, что украинские ополченцы по приказам СС убивали еврейских детей", — пишет Зоа Хеджес-Стокс в статье для The Telegraph UK.

Глава управления лицензирования и контроля над распространением печатной продукции Гостелерадио Украины Сергей Олейник утверждает, что эти утверждения не доказаны и основываются на ненадежных материалах советской тайной полиции.

Между тем, автор в своем интервью журналу The Bookseller подчеркнул, что он использовал "не советские источники, а совершенно надежные германские источники" — в частности, книгу выступающего против нацизма немецкого офицера Гельмута Гроскурта (Helmut Groscurth), излагавшего то, что он видел своими глазами.

Бивор назвал этот запрет "нелепым", а позицию украинских властей — "абсолютно неразумной". "(Олейник) показательно забил мяч в свои ворота, — считает он. — В Украине многих тоже возмущает, что власть начала запрещать книги".

"В ответ на это можно делать только одно — протестовать как можно громче. Ни одному государству нельзя позволять вмешиваться в написание истории, но боюсь, что переписывание истории стало теперь встречаться все чаще и чаще — и не только со стороны диктатур".

Бивор добавил, что он полагает "долгом ученых и историков бороться с этим и пресекать использование "истории" в качестве формы патриотизма или для поддержки определенны определенных политических позиций".

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За отмену запрета уже высказались украинская Комиссия по правам человека, министр иностранных дел Канады и британское посольство в Киеве.

"Я боюсь, что борьба займет некоторое время, но остается надеяться, что политики выступят в защиту открытости и будут всеми силами бороться с цензурой", — заявил историк.

Бивор – один из самых известных западных авторов, которые пишут на тему Второй мировой войны. О его популярности говорит количество проданных книг: шесть миллионов экземпляров по всему миру. А "Сталинград", написанный в 1998 году, стал и вовсе мировым историческим бестселлером – и до сих пор успешно продается.

Не так давно экспертный совет при Государственном комитете телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз в Украину очередных книжных изданий из России. На сайте комитета указано, что ввозить в Украину запретили книги "Дочь Ленина — взгляд на историю" (Э.Радзинский), "Записки реаниматолога" (В. Шпинев), "Две жены для Святослава" (Е. Дворецкая) и "Большая книга мудрости победителей". Книги были изданы ООО "Издательство АСТ" и ООО "Издательство "Э" (Москва, Россия).

В целом в перечне — 25 российских книг, запрещенных к ввозу из России, среди них "Большая энциклопедия школьника", "История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы" и другие. В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ.

Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Предполагается, что механизм доступа на украинский рынок печатной продукции будет касаться только книг из РФ и тех изданий, которые ввозятся из "временно-оккупированной территории". Теперь для ввоза в Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.