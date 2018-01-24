"Перемога" или "зрада"? Соцсети о резолюции ПАСЕ по Донбассу

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Европа не забыла о Донбассе. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "о гуманитарных последствиях войны в Украине". В документе, в частности, звучат требования к России "прекратить финансовую и военную поддержку" самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, перестать признавать паспорта, выданные там, а также обеспечить соблюдение прав человека в Крыму.

Есть в резолюции и ряд рекомендаций к украинским властям. В частности, ПАСЕ призывает Киев привести Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Украины в соответствие с положениями международного гуманитарного права и международного уголовного права. Также ПАСЕ выступает за пересмотр закона о гуманитарной помощи в целях содействия оказанию такой помощи пострадавшим от войны районам. В соцсетях новые резолюции европейцев вызвали немало споров:

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook