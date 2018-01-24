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    "Перемога" или "зрада"? Соцсети о резолюции ПАСЕ по Донбассу

    Тема:

    Резолюция ПАСЕ по Украине (47)

    (обновлено: )1409111
    ПАСЕ приняла резолюцию по Донбассу. Что содержится в этом документе и сможет ли решение Парламентской ассамблеи Совета Европы реально повлиять на ситуацию в зоне АТО? Что думают по этому поводу сами украинцы и что пишут в соцсетях?
    ПАСЕ
    assembly.coe.int

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Пленарное заседание зимней сессии ПАСЕ
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк
    Тренд дня: "резолюция ПАСЕ - международная обструкция украинских законов"

    Европа не забыла о Донбассе. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "о гуманитарных последствиях войны в Украине". В документе, в частности, звучат требования к России "прекратить финансовую и военную поддержку" самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, перестать признавать паспорта, выданные там, а также обеспечить соблюдение прав человека в Крыму.

    Есть в резолюции и ряд рекомендаций к украинским властям. В частности, ПАСЕ призывает Киев привести Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Украины в соответствие с положениями международного гуманитарного права и международного уголовного права. Также ПАСЕ выступает за пересмотр закона о гуманитарной помощи в целях содействия оказанию такой помощи пострадавшим от войны районам. В соцсетях новые резолюции европейцев вызвали немало споров:

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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