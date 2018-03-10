Военный историк сэр Энтони Бивор, одна из книг которого была запрещена в Украине, призывает политиков выступить против цензуры, пишут мировые СМИ. Насколько "антиукраинским" является содержание бестселлера?
По словам английского военного историка сэра Энтони Бивора, ни одному государству непозволительно вмешиваться с процесс написания истории, но в последнее время люди вынуждены сталкиваться с переписыванием истории все чаще.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".