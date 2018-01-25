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    Жизнь взаймы. Сколько Украина задолжала МВФ

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    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (526)

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    Из года в год Украина все туже затягивает на своей шее долговую удавку от МВФ: за 23 года у фонда было занято более 35 миллиардов долларов, возвращено всего 18 миллиардов.
    Сколько Украина задолжала МВФ. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Украина должна своему главному кредитору — Международному валютному фонду — более 12 миллиардов долларов. За 23 года наша страна успела одолжиться у МВФ на 35,2 миллиарда у.е., вернуть смогла — 18,2 миллиарда.

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    Пик погашения долго пока что пришелся на 2012-2015 годы, когда МВФ были возвращены 14 миллиардов долларов. По последним данным НБУ, совокупные обязательства перед МВФ — 12,1 миллиарда долларов.

    Ранее глава Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине Иван Миклош заявил, что наша страна обязана продолжать реформы, потому что это у нее есть обязательства перед Международным валютным фондом.

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    На проходящем Всемирном экономическом форуме в Давосе 24 января состоялась встреча директор-распорядителя МВФ Кристин Лагард и президента Украины Петра Порошенко. "МВФ вместе с международными партнерами готов продолжать поддержку Украины в проведении реформ", — отметила Лагард.

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