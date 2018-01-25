Жизнь взаймы. Сколько Украина задолжала МВФ

Украина должна своему главному кредитору — Международному валютному фонду — более 12 миллиардов долларов. За 23 года наша страна успела одолжиться у МВФ на 35,2 миллиарда у.е., вернуть смогла — 18,2 миллиарда.

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Пик погашения долго пока что пришелся на 2012-2015 годы, когда МВФ были возвращены 14 миллиардов долларов. По последним данным НБУ, совокупные обязательства перед МВФ — 12,1 миллиарда долларов.

Ранее глава Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине Иван Миклош заявил, что наша страна обязана продолжать реформы, потому что это у нее есть обязательства перед Международным валютным фондом.

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На проходящем Всемирном экономическом форуме в Давосе 24 января состоялась встреча директор-распорядителя МВФ Кристин Лагард и президента Украины Петра Порошенко. "МВФ вместе с международными партнерами готов продолжать поддержку Украины в проведении реформ", — отметила Лагард.

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