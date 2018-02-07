Экс-"регионал" раскритиковал запрет книги о советском самогоне

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов Владимир Олейник раскритиковал решение экспертного совета при Госкомитете телевидения и радиовещания Украины запретить ввоз в страну трех книг российского издательства АСТ, среди которых "Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки" Дениса Токарева.

В целом в перечне запрещенной к ввозу литературы — 28 российских книг, среди них "Большая энциклопедия школьника", "История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы" Бориса Акунина и другие. Книга Токарева, как указано в аннотации, приводит "наиболее качественные, популярные и удачные из народных рецептов" советского периода, которые "сопровождаются ностальгическими изображениями и фотографиями".

"В Украине запретили книгу о самогоноварении из России. Очередной бред. Мы сами поделимся десятком другим рецептов украинской домашней наливки. Книжку запретили якобы из-за обилия советской символики. Вот если бы они с самогоноварением боролись, было бы понятно. И мне интересно, человек, если даже купит такую книгу, он ее возьмет ради символики или рецепта? Одним словом, украинский госкомитет по ТВ и радио в очередной раз сел в лужу и зря испортил несколько килограммов бумаги нелепым, смешным запретом", — написал Олейник в среду на своей странице в Facebook.