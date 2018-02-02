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    Происшествия

    Во Львовской области в доме коллекционера сгорели 10 тысяч книг

    (обновлено: )10202
    В ГСЧС Львовской области рассказали, что в результате пожара сгорели 10000 книг, 26 металлопластиковых окон, 5 металлопластиковых дверей и вещи домашнего обихода на площади 100 кв.м.
    На месте пожара во Львовской области
    Головне управління ДСНС України у Львівській області

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В селе Средний Горб Яворивского района Львовской области возник пожар в двухэтажном кирпичном жилом доме.

    "На момент прибытия первого подразделения пожарных на место происшествия, в связи с поздним сообщением о пожаре, почти весь дом был уже охвачен огнем. Так же было принято решение привлечь дополнительную технику и людей. В 17:37 пожар удалось локализовать, и в 18:38 полностью ликвидировать. В результате пожара огнем уничтожена крыша жилого дома и деревянное перекрытие, 10000 книг, 26 металлопластиковых окон, 5 металлопластиковых дверей и вещи домашнего обихода на площади 100 кв.м., повреждены стены на площади 100 кв.м", — сообщает подробности ГСЧС

    К ликвидации пожара привлекли 15 человек личного состава и 4 единицы спецтехники.

    Головне управління ДСНС України у Львівській області
    На месте пожара во Львовской области

    "Владелец коллекционировал книги. На момент нашего прибытия, он сам вышел из дома. Во время пожара никто не пострадал", — сообщили ZAXID.NET в пресс-службе Главного управления ГСЧС Львовской области.

    Напомним, В Запорожье утром в воскресенье, 28 января, произошел пожар на месте строительства мостов через Днепр.

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