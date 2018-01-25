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    Культура

    В США умер знаменитый автор книг-ужасов

    (обновлено: )237
    Кетчам написал произведения "Стервятники", "Девушка по соседству", "Рыжий". Последние две работы были экранизированы. Одним из поклонников Кетчама является знаменитый Стивен Кинг.
    Джек Кетчам
    horrorzone.ru

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В США на 72 году жизни умер умер известный писатель Джек Кетчам, который работал в жанре хоррор, сообщает Entertainment Weekly.

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    Как сообщил литературный агент писателя Элис Фрид Мартелл, у автора было онкологическое заболевание.

    Напомним, Кетчам написал произведения "Стервятники", "Девушка по соседству", "Рыжий". Последние две работы были экранизированы.

    Одним из поклонников Кетчама является знаменитый Стивен Кинг.

    Напомним, ранее скончалась на 89-м году жизни в США известная американская писательница Урсула Крёбер Ле Гуин.

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