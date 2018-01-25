В США умер знаменитый автор книг-ужасов

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В США на 72 году жизни умер умер известный писатель Джек Кетчам, который работал в жанре хоррор, сообщает Entertainment Weekly.

Смотрите также: Итоги года. Лучшие моменты из фильмов собрали в одном видео

Как сообщил литературный агент писателя Элис Фрид Мартелл, у автора было онкологическое заболевание.

Напомним, Кетчам написал произведения "Стервятники", "Девушка по соседству", "Рыжий". Последние две работы были экранизированы.

Одним из поклонников Кетчама является знаменитый Стивен Кинг.

Напомним, ранее скончалась на 89-м году жизни в США известная американская писательница Урсула Крёбер Ле Гуин.