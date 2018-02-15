В чем сила, брат? Детские книги вновь угрожают нацбезопасности Украины

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Детские книги — новые "угрожатели"

С началом войны на Донбассе украинские власти открыли фронт борьбы со всем российским в стране. Дело дошло и до запрета продажи изданных в РФ книг и даже сказок. Правда, непонятно, какую угрозу детские книги представляют для нацбезопасности страны?

Среди последних "пополнений" оказалась серия детских книг под названием "Путешествие вокруг света".

"Госкомтелерадио отказал ООО "Форс Украина" в выдаче разрешения на ввоз в Украину с территории государства-агрессора книг: Роман Сенчин. "Постоянное напряжение" и серии "Путешествие вокруг света", — говорится сообщении.

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В ведомстве заявляют, что в книге Сенчина имеет место "пропаганда имперских геополитических доктрин".

В то же время в детской серии "Путешествие вокруг света" нет ничего, за что Госкомтелерадио мог бы счесть книги вредными, но в издании указано: "Отпечатано в России. Республика Крым".

"Именно из-за этой "ошибки" в географии, издание не получило разрешение на ввоз и распространение книг в Украине", — объясняют в Госкомтелерадио.

Запрет на запрете

В последнее время складывается впечатление, что украинские цензоры запрещают все без разбора, вне зависимости от мнимой угрозы для нацбезопасности страны. Главным становится лишь то, что книги из России.

Недавно Госкомитет даже запретил к ввозу в Украину издания "Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки".

Перед этим в январе 2017 года список запрещенных книг пополнило пособие для младших школьников "История", где рассказывают "кто был архитектором пирамиды Хеопса, какие гениальные изобретения принадлежат Леонардо да Винчи, и, наконец, какое событие послужило началом освоения космоса".

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"История" стала 23-й запретной книгой в списке, где также значатся сказки об Илье Муромце и Соловье-разбойнике.

Следует отметить, что запрет продажи сказок о героях-богатырях вызвал тогда неоднозначную реакцию. Ведь современные ученые доказали не только то, что эти богатыри существовали на самом деле, а и нашли доказательства того, что они наши земляки. В частности, Илья Муромец – реальное лицо и жил якобы не в Муроме, а в городке Моровинск, рядом с которым и находилось село Карачево Черниговского княжества. Это подтверждается и строками легенд, где описывается известнейший подвиг Ильи – бой с Соловьем Разбойником в черниговских лесах. В конце жизни Илья Муромец принял постриг, а его мощи покоятся в Киево-Печерской лавре.

В запрещенный список также вошли две книги Бориса Акунина "История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы" и "История Российского государства. Ордынский период. Часть Азии", "Большая энциклопедия школьника" Шона Конноли, "Сталинград" Энтони Бивор, "Я пишу правильно. От "Букваря" к умению красиво и грамотно писать". Кроме того, запрещена книга "Химия" М.Константиновского, "Воспоминания Великой княгини Марии Павловны", "Записки княгини Дашковой", "Дневник. 1917–1919" Барона Будберга, "Дневник. 1873–1882", Д. Милютина.

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Напомним, еще в 2016 году в Украине был принят закон, который запрещает ввоз на территорию государства книг, содержащих антиукраинские высказывания и представляющих угрозу для набезопасности страны.

С 2017 года при Госкомтелерадио учредили экспертный совет, который занимается цензурой всех российских книг и дает добро или запрещает их ввоз в страну. При этом, как писали "Вести", в худсовет входят писатели, которые сами продают свои книги в России, специалисты по национализму и фигуранты скандалов.

К слову, в отличие от запретов на въезд в страну российским деятелям искусства, запрет на ввоз в Украину российских книг не мешает им появляться на раскладках книжных рынков. Чем, кстати, пользуются даже политики.

По материалам из открытых источников интернет