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    Общество

    В Украине уточнили закон о запрете российских сайтов

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    (обновлено: )629110
    Доработанный документ регламентирует, каким образом будут блокироваться сайты. В нем указано, что операторы должны осуществлять блокировку сайтов с доменными именами и соответствующими им IP-адресами.
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    РИА Новости Украина коллаж

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Нацкомиссия по вопросам связи и информатизации одобрила проект постановления Кабинета министров о блокировании запрещенных российских сайтов, сообщает Liga.Бизнес.

    ВКонтакте остается самым популярным сайтом в Уанете
    РИА Новости Украина
    Запрещенный лидер. "ВКонтакте" остается самым популярным сайтом в Уанете

    Ранее украинским провайдерам запретили осуществлять доступ к крупным российским сайтам, таким как Яндекс, Mail.ru, Одноклассники и ВКонтакте на три года.

    Доработанный документ регламентирует, каким образом будут блокироваться сайты. В нем указано, что операторы должны осуществлять блокировку сайтов с доменными именами и соответствующими им IP-адресами.

    "С одной стороны, это простейшая форма блокировки. Для этого операторам не понадобится покупать дорогостоящее оборудование. С другой — она ​​очень корявая. Ведь, заблокировав IP, можно закрыть доступ сразу к нескольким ресурсов, которые находятся по одному и тому же адресу", — отмечает издание.

    Слабое место запрета — государство не предоставило провайдерам объяснений, каким образом они должны блокировать интернет-ресурсы технически и кто из государственных органов будет контролировать исполнение.

    Доработанный документ, регламентирующий, каким образом будут блокироваться подсанкционные сервисы, всплыл совсем недавно, в процессе его согласования между госорганами. 

    Госспецсвязи также определилось с тем, как мониторить выполнение операторами блокировки. В проекте постановления сказано, что ведомство должно купить специальную аппаратуру, которая будет следить за тем, как провайдеры блокируют сайты. 

    Согласно проекту, на это будет выделено всего 3,5 млн грн. Госспецсвязи и СБУ должны установить спецсредства на сетях, которые имеют соединение с сетями других государств.

     

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