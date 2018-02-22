В Украине уточнили закон о запрете российских сайтов

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Нацкомиссия по вопросам связи и информатизации одобрила проект постановления Кабинета министров о блокировании запрещенных российских сайтов, сообщает Liga.Бизнес.

Ранее украинским провайдерам запретили осуществлять доступ к крупным российским сайтам, таким как Яндекс, Mail.ru, Одноклассники и ВКонтакте на три года.

Доработанный документ регламентирует, каким образом будут блокироваться сайты. В нем указано, что операторы должны осуществлять блокировку сайтов с доменными именами и соответствующими им IP-адресами.

"С одной стороны, это простейшая форма блокировки. Для этого операторам не понадобится покупать дорогостоящее оборудование. С другой — она ​​очень корявая. Ведь, заблокировав IP, можно закрыть доступ сразу к нескольким ресурсов, которые находятся по одному и тому же адресу", — отмечает издание.

Слабое место запрета — государство не предоставило провайдерам объяснений, каким образом они должны блокировать интернет-ресурсы технически и кто из государственных органов будет контролировать исполнение.

Доработанный документ, регламентирующий, каким образом будут блокироваться подсанкционные сервисы, всплыл совсем недавно, в процессе его согласования между госорганами.

Госспецсвязи также определилось с тем, как мониторить выполнение операторами блокировки. В проекте постановления сказано, что ведомство должно купить специальную аппаратуру, которая будет следить за тем, как провайдеры блокируют сайты.

Согласно проекту, на это будет выделено всего 3,5 млн грн. Госспецсвязи и СБУ должны установить спецсредства на сетях, которые имеют соединение с сетями других государств.