Ольга Сумская о запрете на гастроли российских артистов: это спекуляция

Видео "Кременчугская газета"

Народная артистка Украины актриса Ольга Сумская прокомментировала запрет на выступления российских артистов. По ее мнению, это спекуляция на отношениях людей и народов.

Такое заявление Сумская сделала в интервью "Кременчугской газете", в ответ на вопрос "как относитесь к запрету выступать в Украине актерам и звездам из России и наоборот?" (на видео с 13-й минуты).

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"Это абсурдная ситуация. Все это спекуляция на наших родственных связях, на отношениях людей, на вере людей. Это очень сложные вещи. Я думаю, как помирить народы и прийти к миру. Это, конечно, миссия дипломатов, но мы конечно должны быть носителями таких мыслей и идеологии. У меня, допустим, родственники там и так у других", — заявила Ольга Сумская.

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