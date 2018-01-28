наверх
28.01.201818:14
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Видео

    Ольга Сумская о запрете на гастроли российских артистов: это спекуляция

    Тема:

    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (550)

    (обновлено: )53671
    Известная актриса Ольга Сумская в интервью прокомментировала запрет на гастроли и выступления российских артистов на территории Украины. Она считает, что это спекуляции и что необходимо "примирить народы".
    Видео "Кременчугская газета"

    Народная артистка Украины актриса Ольга Сумская прокомментировала запрет на выступления российских артистов. По ее мнению, это спекуляция на отношениях людей и народов.

    Такое заявление Сумская сделала в интервью "Кременчугской газете", в ответ на вопрос "как относитесь к запрету выступать в Украине актерам и звездам из России и наоборот?" (на видео с 13-й минуты).

    Читайте также: Ольга Сумская и новый языковой скандал из-за "Анны Карениной"

    "Это абсурдная ситуация. Все это спекуляция на наших родственных связях, на отношениях людей, на вере людей.  Это очень сложные вещи. Я думаю, как помирить народы и прийти к миру. Это, конечно, миссия дипломатов, но мы конечно должны быть носителями таких мыслей и идеологии. У меня, допустим, родственники там и так у других", — заявила Ольга Сумская.

    Смотрите также: Яворивский об "антибандеровском законе": украинцам надо быть осторожней

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает