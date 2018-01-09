Тренд дня: "Мало запретов! Давайте еще веру запретим"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В понедельник после рождественских праздников радикалы из националистической организации "С14" устроили очередную акцию в столице, заблокировав въезд в Киево-Печерскую Лавру. Как заявили активисты, они пришли к Лавре протестовать "против ФСБ" и отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещеных не в церкви УПЦ МП. Участники акции в ходе протеста жгли фаеры и держали плакаты. Полиция на месте происшествия не препятствовала радикалам. Напомним, что ранее, по данным СМИ, священник УПЦ МП отказался во время похорон отпевать 2-летнего мальчика, погибшего в результате несчастного случая.

По мнению блоггера Александра Скубченко, скандал вокруг отказа священников УПЦ МП отпевать тех, кто не был крещен в этой церкви, — всего лишь повод для гонений на УПЦ.

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"Националисты С14 блокируют Киево-Печерскую лавру. Они протестуют против отказа священников УПЦ отпевать погибших воинов АТО, которых крестили не в УПЦ. Бесы! А почему вы, крещенные в "УПЦ КП", не претесь в синагогу? В костел католический? Лютеранская церковь вас чем не устраивает? Почему вы не идёте за отпеванием в свою церковь??? Потому что это — лишь повод для гонений на УПЦ. Бесам мало запрета культуры и языка. Бесы хотят запретить и веру", — написал Скубченко на своей странице в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Политэксперт Юрий Романенко в свою очередь считает, что споры в обществе, какой из патриархатов лучше, совершенно лишены смысла.

"Один из самых комичных споров сегодня — яростный спор какой патриархат лучше, учитывая что в обеих с удовольствием принимают жуликов любых мастей", — отметил Романенко.

Скриншот с сайта Facebook

На фоне этого экс-министр юстиции Еленаотреагировала на публичный призыв к "насилию и нетерпимости" к "пророссийской сволочи" от командира ДУК "Правый Сектор" Андрея

"Публичные призывы к насилию и "нейтрализации". Ни один правоохранитель не отреагирует на клич линчевать иноверцев и инакомыслящих. Наоборот, они сегодня крышуют отморозков и их руками расправляют с неугодными. Терроризм как государственная политика", — уточнила Лукаш.

Также она уверена, что "промолчат посольства, грантоеды и шкурки журналистов".

Скриншот с сайта Facebook

"Сидеть ведь нужно за пост в сетях, журналистскую работу, критику, и порванный портрет Портрета. Да?А призывы к насилию и внесудебным расправам, выходит, законны. Ах, этот новый чудный мир! Эти успешные реформы: полиции; прокуратуры; судебной ветви. Как мало мы знали о демократии и справедливости раньше", — резюмировала экс-министр.

Юрист Андрей Портнов не обошел вниманием новость о том, что сын главы государства Петра Порошенко Алексей получил за свою поездку в Бангладеш 51,2 тысячи гривен в качестве компенсации.

"Это что, туризм за счёт армии, медицины и образования или такой великий государственный деятель, что Бангладеш уже не мог без этого визита влачить своё существование? Может привез какую-то сенсационную для государства сделку? Или просто не заметил, как письменно обратился в парламентский аппарат за компенсацией? Или не сообразил, что это обнаружат? Или очень нужны деньги и приходится брать везде, где дают? А может дома вошли в образ и уже не распределяют украденное?" - задается вопросом юрист в Facebook.

По его мнению, невозможно объяснить обществу, зачем семья "президента украла из бюджета полторы тысячи евро на туризм своего сына".

Наряду с этим, политический аналитик Дмитрий Корнейчук уверен, что на примере Порошенко украинцы разуверились в аксиоме "богатый президент воровать не будет".

"Смешно наблюдать, как в большую политику полезли миллиардеры через попытку раскрутки на ТВ. У этих людей нет малейших шансов даже стать лидерами проходных партий. Не говоря о президентских перспективах. На примере Порошенко украинцы убедились, что принцип "Он богатый, поэтому не будет воровать" у нас в стране не работает. Поэтому эти богачи для людей, как красная тряпка…", — подытожил Корнейчук.