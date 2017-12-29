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    Аналитика и комментарии

    В атмосфере нетерпимости. Войны против УПЦ - год борьбы за веру

    Тема:

    Письмо Филарета: покаяния не получилось (51)

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    Начавшаяся с приходом новой власти охота на Украинскую православную Церковь в 2017-м году вошла в активную фазу.
    Священник православной церкви. Архивное фото
    RIA News Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Борьба с канонической Церковью, которую после Майдана записали в пособники "агрессоров" включала в себя целый спектр инструментов. Дискриминация священнослужителей, разработка драконовских законов, захваты храмов — вот только часть элементов, которые власть направила против УПЦ.

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    Новинский о расколе в УПЦ

    Операция "Дискриминация"

    Не сумев убедить украинцев в том, что каждая гривна из пожертвований на УПЦ идет на патроны для "российских террористов", власть решила зайти с другой стороны. Получив разнарядку сверху, провластные СМИ принялись за огульную дискриминацию служителей церкви "агрессора". В начале года не проходило и недели без новостей о неблаговидных поступках священников УПЦ. "Священники-извращенцы", "московские попы в банях с девочками" — такие заголовки в медиа тогда стали обычным делом. Толком не разобравшись что к чему, горе-журналисты в поисках "клубнички" не жалели средств. И даже если в итоге оказывалось, что в статьях и тв-репортажах правды не более десяти процентов, имиджу православной церкви и чувствам ее прихожан наносился серьезный удар. Чего стоит снятое на скрытую камеру видео канала 1+1, где человек, похожий на священника, хлопает по заднему месту голой проститутки и использует секс-игрушки. Не удивительно, что позицией святого отца и церкви, в которой он служит никто так не поинтересовался. 

    "Священник Московского патриарха предал все, что только можно. Семью, государства, Бога, свои честь и достоинство", — слова молодого журналиста звучат как приговор. 

    Законы против церкви

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Будет ли обострение между УПЦ МП и УПЦ КП?

    Хотя, по сравнению с тем, что приготовили Украинской православной Церкви депутаты Верховной Рады, выходки провластных СМИ — просто цветочки. Например, по закону "Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано парламентом Украины агрессором" простой священник или епископ назначается только с согласования государства. На практике это означает только одно — полный контроль политиков над церковью, которая по Конституции, отделена от государства. 

    Не менее угрожающим выглядел и закон #4128. По инициативе, человек может даже не знать молитвы "Отче наш", но один раз зайти в храм и уже требовать смены принадлежности прихода, скажем, в "Киевский патриархат". Учитывая небывалую активность "Правого сектора" в сотрудничестве с УПЦ (КП), можно не сомневаться, что верующие в балаклавах были бы частыми гостями в храмах канонической церкви. 

    Вовремя остановить депутатов удалось только с помощью тысяч верующих УПЦ, которые в день рассмотрения законов пришли под Верховную Раду. Тогда парламент так и не дошел до сомнительных инициатив. Но это совсем не означает, что в 2018-м власть не вернется к этому вопросу. 

    Угрозы униантов

    Пресс-конференция предстоятеля УПЦ КП Филерат. Онлайн
    Видео Facebook Филарета
    Пресс-конференция предстоятеля УПЦ КП Филарета

    Не утихали в 2017-м году и захваты храмов УПЦ. Самым громким из них стала вакханалия в Коломые Ивано-Франковской области. Здесь капелланы греко-католики под покровом ночи срезали замки на Свято-Благовещенском храме УПЦ, чтобы городе не было "русского мира" и его гнили". Когда утром в церковь пришли помолиться его постоянные прихожане, литургия едва не закончилось кровопролитием. На глазах полиции верующих вытолкали из храма под оскорбления вроде "кацапские рыла" и "московские ведьмы". 

    Ограничиваться захватом в Коломые униаты не намерены. Так, капеллан УГКЦ Михаил Забанджала составил и опубликовал список храмов в границах Тернопольско-Зборовской епархии, которые стоит вернуть настоящим "патриотам". 

    Страсти вокруг Лавры

    Настоящей трагедией могло закончится и празднование Дня защитника Украины 14 октября. Накануне настоятель Киево-Печерской Лавры митрополит Павел сообщил о возможном захвате святыни националистами в период с 14 октября, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы. За защитой духовенство УПЦ даже обратились с письмом к Президенту Украины, Премьер-министру Украины и руководству силовых структур о принятии необходимых мер. 

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    К счастью, ура-патриоты в последний момент передумали воплощать в жизнь свои планы, а Лавра осталась нетронутой. 

    Четкий сигнал

    Заключительное торжественное заседание Архиерейского собора РПЦ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Архиерейский собор-2017: покаяние Филарета, аборты, браки

    О том, почему власть и патриоты так и не рискнули начать полномасштабные действия против канонической церкви в комментарии РИА Новости Украина рассказал директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко

    "Власть просто вынуждена была ослабить хватку, увидев достаточно серьезное противодействие со стороны верующих. Два Крестных хода в 2016 и 2017 годах показали сколько граждан, вопреки репрессиям и угрозам, продемонстрировали преданность своей вере. Если бы прихожане не вышли на улицы, а УПЦ не продемонстрировала свой потенциал, церковь просто дожали", — говорит политолог.

    Между тем, по словам эксперта в 2018-м году новые нападки на церковь вполне возможны. 

    "Воинствующие депутаты из "партии ястребов" не успокоились и продолжают настаивать на том, чтобы Верховная Рада продолжила начатое дело. Холодным душем для таких деятелей может стать последняя встреча представителей УПЦ с Вселенским Патриархом. На ней был послан четкий сигнал — попытки политическим путем создать поместную церковь не будут восприняты мировым православием", — считает Бондаренко.

    Золотарев: Порошенко нужна домашняя церковь, обслуживающая его интересы. Видео
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    Порошенко нужна домашняя церковь, обслуживающая его интересы - эксперт

    Возможность примирения

    Кроме того, специалист прокомментировал вероятность примирения между УПЦ и "Киевским патриархатом" после недавнего "покаянного" письма главы УПЦ (КП) Филарета. 

    "Возможно Филарет был искренен в своих планах и намерениях. Но в "Киевском патриархате" один человек не решает все вопросы. В этой организации есть те, кто не хочет никакого примирения. Письмо Филарета очертило одну из тенденций в православии, но не доминирующую линию", — резюмировал политолог.

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