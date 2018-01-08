Акция радикалов у Киево-Печерской Лавры

Радикалы из националистической организации "С14" провели акцию в понедельник, блокируя въезд в Киево-Печерскую Лавру.

Несколько десятков националистов из организации "С14" заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру. Как заявили активисты, они пришли к Лавре протестовать "против ФСБ" и отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещеных не в церкви УПЦ МП.

Участники акции в ходе протеста жгли фаеры и держали плакаты. Полиция на месте происшествия не препятствовала радикалам.

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Ранее сообщалось, что священник УПЦ МП отказался во время похорон отпевать 2-летнего мальчика, погибшего в результате несчастного случая, писала "Украинская правда".