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    Фотоленты

    Акция радикалов у Киево-Печерской Лавры

    Тема:

    Националистический радикализм крепчает (98)

    (обновлено: )581113
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    УНИАН
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    УНИАН
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    УНИАН
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    C14 news
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    C14 news
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    C14 news
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    C14 news
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    C14 news
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    C14 news
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    C14 news

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    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру

    Радикалы из националистической организации "С14" провели акцию в понедельник, блокируя въезд в Киево-Печерскую Лавру.

    Несколько десятков националистов из организации "С14" заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру. Как заявили активисты, они пришли к Лавре протестовать "против ФСБ" и отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещеных не в церкви УПЦ МП.

    Участники акции в ходе протеста жгли фаеры и держали плакаты. Полиция на месте происшествия не препятствовала радикалам.

    Читайте также: В соцсетях обсудили новую идею Вятровича: пребывание Украины в составе СССР – это оккупация

    Ранее сообщалось, что священник УПЦ МП отказался во время похорон отпевать 2-летнего мальчика, погибшего в результате несчастного случая, писала "Украинская правда".

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