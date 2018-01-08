Спиридонов: Порошенко - политик прошлого

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украинцы определились с "политиком года". Таковым объявлен действующий президент Петр Порошенко. Однако это говорит не о результативности деятельности первого лица государства, а о медийном шуме вокруг этой деятельности.

blacksea.tv Николай Спиридонов. Архивное фото

От украинских политиков вообще много шума, но мало пользы, если говорить о пользе для общества.

Действующая политическая модель не может считаться эффективной. Об этом сказал политический эксперт Николай Спиридонов в интервью РИА Новости Украина.

Согласно результатам опроса, проведенного Фондом "Демократический инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова, самыми популярными политиками уходящего года стали президент Украины Петр Порошенко (10%), экс-губернатор Одесской области и лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили (7,3%) и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (6,4%).

Далее следуют лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко (5,3%), премьер Владимир Гройсман (4,9%), лидер партии "За життя" Вадим Рабинович (4,2%), лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (2,1%)… Знакомые все лица.

Петр Порошенко объявлен политиком года, какие есть к этому основания?

— Вы знаете, Порошенко лидировал только по одному показателю в этом году, это рейтинг цитируемости, рейтинг упоминаемости. Наш институт (Украинский институт анализа и менеджмента политики — Ред.) тоже выпускает рейтинг — кого больше всего упоминали СМИ. И президент по своей должности лидирует в этом рейтинге. Потому что он поехал встретить освобожденных военных — все его упоминают и цитируют. Он поехал детский садик открывать, у нас же и такое бывает — опять все его цитируют. Соответственно, он самый цитируемый…

Но назвать его "политиком года"? Я думаю, что это абсурд. Потому что результатов конкретных у него нет. На каком основании называть его "политиком года", когда он ничего не добился.

В списке популярных политиков — естественно, знакомые все лица. С другой стороны, если взглянуть на цифры, увидим, что поддержка в обществе у них — включая тех, кто на вершине — не так уж велика… Можно ли ожидать в новом году появления новых лиц?

— Если исходить из результатов выборов в объединенных территориальных общинах (ОТО), то там, например, из непарламентских партий хороший результат показала Аграрная партия. Партия "УКРОП" — сложно сказать, новые ли там лица, но результат тоже хороший.

Появляются новые проекты, которые постепенно "раскручивают" — та же партия "За життя" Рабиновича или "5.10" Балашова…

Если в двух словах, то можно сказать так: в 2018 году новые проекты могут еще и не прорасти, их создатели ориентируются на 2019 год (год выборов — Ред.), но изменения в политической элите неизбежны, они обязательно будут.

В нынешней Верховной Раде больше половины "одноразовых" политиков, которые зашли в парламент на волне Майдана, на волне патриотизма. Это, например, Михаил Гаврилюк, Владимир Парасюк, Андрей Тетерук… Много таких людей, которые явно зашли в Раду на один раз.

В любом случае, этот "ура-патриотический" состав парламента будет меняться на более сбалансированный. Соответственно, зайдут новые партии, новые проекты. О некоторых из них мы говорили, можно предположить, что кому-то повезет стать "новыми лицами".

И тогда возможны какие-то изменения в жизни украинцев?

— Хочу подчеркнуть: новые лица — это далеко не всегда хорошо. Помните, в 2014 году, когда баллотировалась партия "Самопомич" в Верховную Раду, у них была такая "фишка", что они выдвигают в депутаты людей, которые никогда до этого не были депутатами, мэрами, губернаторами, не занимали высоких должностей…

Да, показали новые лица, а току от этих новых лиц? Сейчас, спустя три с половиной года, вы разве видите, что "Самопомич" как-то качественно отличается в лучшую сторону от других полит сил, что эти новые лица предложили что-то хорошее? Скорее, наоборот, "Самопомич" — неконструктивная сила.

Поэтому те партии, которые сейчас воспринимаются как новые… Вполне возможно, что ничего хорошего от них в результате не будет. Такой вариант мы тоже не можем исключать.

Вернемся к "старым лицам". Михаил Саакашвили попал в список самых популярных политиков, надо полагать, на волне организованных им протестных акций?

— Саакашвили, при всем моем к нему далеко неоднозначном отношении, он как раз может претендовать на титул "политика года" — хотя бы по тому шуму, который поднимал. Он, опять-таки, не произвел ничего конструктивного, но, по крайней мере, о нем постоянно говорили.

То его лишали гражданства, то он прорывался через границу, то его хватали, то его отбивали… Он произвел в некотором роде информационный прорыв, о нем начали говорить.

Вот президент на своем посту прорыва не произвел, он делал то, что и должен был делать по своей должности, только меньше делал, чем нужно. А Саакашвили прорвался — и границу прорвал, и из автозака его достали. У него больше, пожалуй, объективных оснований для лидерства (в списке популярных политиков — Ред.).

Но, с другой стороны, надо бы, наверное, на место лидера поискать более конструктивного политика, который действительно бы что-то сделал. Потому что шумовой эффект Саакашвили — да, для него это прорыв, это прорыв для его сторонников. Но не вполне понятно, что в итоге за этим шумовым эффектом стоит. Пока только шум — и никакого результата.

На третьем месте в списке лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, хотя она в уходящем году не очень "шумела"…

— Юлия Тимошенко была достаточно активна в предыдущие годы, в 2015-2016-м. И она вовремя "оседлала" социальные темы — тему коммунальных тарифов, которые стали неподъемными для значительной части населения, тему бедности. По сути, она выступает на левом фланге, это левый политик.

И ведет она себя достаточно уверенно. В 2016-м она пыталась проводить акции протеста против повышения тарифов, до этого активно выступала на тогда популярном шоу Савика Шустера, на ведущих информационных каналах.

В 2017-м Тимошенко, пожалуй, действительно была менее активна, выступала меньше. Но социальны темы за ней остались. И, например, она вполне заслужила место в списке хотя бы за результаты выборов в объединенных территориальных общинах. Все-таки это определенная репетиция перед президентскими выборами, а "Батькивщина" выиграла там достаточно много.

Плюс социальные вопросы… Разумеется, Тимошенко тоже не произвела какого-то конструктива в каких-либо проведенных законопроектах, в реальном решении каких-то проблем. Этого нет — как и у других политиков.

Тем не менее, благодаря вот этим социальным темам личный рейтинг Юлии Тимошенко вырос с 4,5%-5%, как это было на момент выхода ее из заключения, до 15%-20%. Во всяком случае, сейчас она остается главным соперником Петра Порошенко в борьбе за президентскую булаву.

Это свидетельстует о том, что поднимаемые Тимошенко социальные темы — тарифы, бедность — действительно важны для значительной части населения?

— Да, это те темы, которые повысили рейтинг политика. С ней работают достаточно толковые советники, насколько я знаю.

И сами темы… Ведь тарифы, например, опять поднимут — такой новогодний "подарок". Поднимают цены на электроэнергию на 16%, вроде бы только для промышленных предприятий. Но на промышленных предприятиях у нас не работают наемные поляки, работают украинцы — и все это выльется в повышение конечной цены для потребителей.

Что до коммунальных тарифов, то они становятся "напряжными" уже и для среднего класса. Соответственно, тема актуальна, вызывает интерес.

А Тимошенко эти темы поднимает. На согласительных советах, с трибуны Верховной Рады, в эфире телеканалов "112" и "NewsOne" она практически только на социальную тематику давит, выступает, по сути, социалистом, даже, может быть, коммунистом…

Только с одной поправкой: судя по риторике — надо бы говорить: "национал-социалистом", "национал-коммунистом"?

— Тимошенко варьирует, далеко не всегда она выступает в качестве "национал-социалиста". Но сами эти темы позволили ей вернуться в большую политику — ведь в 2014-м году она в Верховную Раду еле-еле въехала на Надежде Савченко.

Было тогда принято решение поставить на первое место в партийном списке Надежду Савченко, теперь не все ее помнят, но тогда она была популярной. Без Савченко даже проходной барьер вряд ли бы одолели, т. к. даже с Савченко в списке Тимошенко с трудом в последний вагон вскочила, стала депутатом Верховной Рады.

А потом ее популярность снова возросла за счет социальных тем. Ведь Компартию запретили, например, она эти вопросы поднимать не может. Но эти вопросы поднимает Тимошенко, не являясь официально социалисткой или коммунисткой — однозначно играет на левом поле, и достаточно ярко.

Хотя конкуренты у нее есть, тот же Олег Ляшко. Вот он, как раз, ближе к "национал-социалистам".

Но Тимошенко тоже старается понравиться соответствующему "патриотически" настроенному сегменту избирателей…

— Одна не всегда выступает как "национал-социалистка". Да, иногда она заигрывает с националистическим электоратом, но четкого тренда нет, я эту поправку не принимаю. Потому что вижу, что Тимошенко пытается вести многовекторную политику. Иногда она заигрывает с Западной Украиной, но иногда — с Восточной. Висит в шпагате. Поэтому вернее ее называть просто «социалисткой» по риторики, без добавления слова "национал".

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Насколько эффективен украинский политический класс, каковы результаты его деятельности для общества?

— Отвечу с цифрами. Проводили опрос по Киевской области. И вот цифры говорят сами за себя: украинским политическим партиям доверяют 4% населения.

Некоторое доверие имеет армия, хотя к ней есть вопросы, некоторое доверие имеют те же волонтеры. Хотя и в их адрес много нареканий, ведь некоторые из них покупают «Мерседесы» и «Лексусы»… Но — тем не менее.

А вот политические партии доверием не пользуются. Да и партий в классическом понимании, как это описано в учебниках — в Украине нет. Партия должна хотя бы пережить своего лидера, выдвинуть нового, отстаивать чьи-то интересы.

А у нас был президентом Виктор Янукович, и была в силе Партия регионов. Нет Януковича, нет Партии регионов. Был Виктор Ющенко с рейтингом, была сильна "Наша Украина". Ющенко нет (на посту президента — Ред.) — и партии нет. Юлия Тимошенко пока не дошла до финала своей карьеры. Но тоже есть подозрение, что "Батькивщина" без Тимошенко не особенно хорошо будет выглядеть…

Нет у нас ни политикума нормального, ни партий. Поэтому партиям и Верховной Раде украинцы не доверяют, рейтинг доверия — почти на уровне статистической погрешности. Не видят люди полезных результатов от депутатов, политиков, политических партий. Соответственно, политическую модель в Украине нельзя назвать эффективной.