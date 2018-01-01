Выбери меня! Политики года в Украине, опрос экспертов

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Петра Порошенко, Михаила Саакашвили и Юлию Тимошенко украинцы назвали политиками года. Далее следуют Олег Ляшко, Владимир Гройсман и Вадим Рабинович. Причем позиции президента даже немного усилились. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Читайте также: Жить ли мечте? Что ждет безвиз в 2018 году

Кроме того, "Политическим событием 2017 года в Украине" большинство опрошенных назвали введение безвизового режима с ЕС, 9,6% — "дело Саакашвили", 9,1% — конфликт на Донбассе, и 6% — пенсионную реформу.

Результаты опроса в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог, научный директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Алексей Гарань.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Алексей Гарань

Коли проводилось це опитування?

— Це не є опитуванням електоральних рейтингів, і результати опитувань показують, що насправді 43% громадян не назвали жодної кандидатури політика 2017 року. Тобто насправді ці люди не вважають, що є у нас політик 2017 року. Тому, дійсно, Порошенко — на першому місці, але далі йде Саакашвілі з 7%, Тимошенко — 6%, Ляшко — 5%. Тобто це — невисокі показники для всіх, в тому числі і для діючого президента. Паралельно ми провели також і експертне опитування: було опитано 55 експертів, і найуспішнішим політиком року 22 експерти назвали Гройсмана, а 17 — Порошенка. А от найменш успішним 27 експертів назвали Саакашвілі, тринадцять — Порошенка, одинадцять — Луценка, тобто ми бачимо, що по ряду питань є і позитивна, і негативна оцінка. Але оскільки ми — перед Новим роком, я б запропонував почути відповідь на те питання, хто міг би бути дідом Морозом або святим Миколаєм, або Санта Клаусом, причому на цю роль можна було записати як чоловіка, так і жінку. Так от, 67% теж не визначили своєї кандидатури на посаду українського святого Миколая чи діда Мороза. Найбільше відсотків набрав Порошенко, його бачать в ролі діда Мороза 5%, наступний за ним — Володимир Зеленський з 4%. Така несподівана. Далі Ляшко і Тимошенко — по 2%.

А Вакарчук де?

— Вакарчука немає. Це було відкрите питання, і тут Вакарчука статистично немає. Ще раз кажу, що це не є лідери, це не є електоральне опитування. Так, ми не ставили питання, за кого ви маєте голосувати чи хто має найбільше шансів перемогти? Тобто якщо ми говоримо про політика року, то тут можуть бути і з плюсом, і з мінусом, і ми побачили, що Саакашвілі — на другому місці як політик року, але, в той же час, його багато експертів вважають найменш успішним політиком. Тому ще раз: це опитування — орієнтовне, воно показує якісь певні симпатії, антипатії, але це не є рейтинг довіри, це не є електоральний рейтинг.

Свое мнение по поводу результатов опроса в эфире "ГС" высказал и политтехнолог Петр Охотин.

Скриншот 112 Украина Политический консультант Петр Охотин

Як Ви прокоментуєте першу трійку "політиків року в Україні"? Чи можна говорити, що сформувався політичний бомонд українського політикуму?

— Я бачив цей рейтинг, і мені здається, що при аналізі його потрібно розуміти, що в українців — коротка інституціональна пам'ять, тобто найкраще вони запам'ятовують тих, хто були найближче до часу опитувань, і це якраз збігається з успішними проектами того самого Порошенка чи Саакашвілі, тобто перед опитуванням про них найбільше говорили, люди про них згадували. Це, в принципі, теж досить сильний дороговказ для всіх політиків, що свою стратегію, свою комунікацію потрібно планувати з певною періодичністю, тому що як в анекдоті про Штірліца — люди найбільше пам'ятають про те, що було спочатку, і те, що було вкінці.

Читайте также: Гримасы ужаса. Самый громкий криминал 2017 года

Це дороговказ, щоб підготовку до виборів треба проводити перед самими виборами?

— В даному випадку проблема в тому, що на виборах теж потрібно говорити про те, що ви робили раніше. Підбиваючи підсумки року, я, напевно, можу згадати декілька найбільш активних хвиль. Знову таки, як прості українці, буду йти від кінця — все, що відбувалось навколо Саакашвілі і Міхо-майдану, реально, найбільше запам'яталось. Друге — це, напевно, народний референдум проти продажу землі Юлії Тимошенко і спроба так званого тарифного суду також за авторства партії "Батьківщина". Ще одна потужна комунікаційна хвиля — це, звісно, пенсійна реформа Володимира Гройсмана, плакатики про неї були навіть в поїздах "Укрзалізниці", в електричках, тобто скрізь. В принципі, всі ці три акції покажуть певний масштаб, з яким можна працювати. Якщо говорити про Гройсмана — це вдала медіа-кампанія, це урядова політика, її висвітлено. Якщо говорити про Юлію Тимошенко — це дуже потужна всеукраїнська польова кампанія. Якщо говорити про Саакашвілі, то тут, більшою мірою, роль особистої харизми і роль медіа, тому що якби про Саакашвілі не говорили медіа, ніхто б не знав, чим він займається і як він займається.

К слову, политтехнолог Ярослав Макитра в эфире Голоса Столицы заявил, что деятельность Саакашвили может привести к досрочным выборам. По его словам, власть создает условия, при которых опальный экс-глава Одесской ОГА захочет добровольно покинуть Украину, тем самым лишив ее головной боли.