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    Погребинский: украинское ТВ - это мерзость

    Тема:

    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (412)

    (обновлено: )1284330
    После поведения украинских властей становится непонятно, планируют ли Порошенко и его команда вызволить еще некое количество пленных из самопровозглашенных ДНР/ЛНР и РФ, или уже им на них наплевать, отмечает политолог Михаил Погребинский.
    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Стороны конфликта в Донбассе обменялись пленными. Процедура состоялась на нейтральной территории между подконтрольным Украине населенным пунктом Майорск и контролируемой непризнанной ДНР Горловкой. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным ДНР и ЛНР – 165 и 73 человека соответственно.

    Украинские пленные во время обмена пленными, 27 декабря 2017
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Кто эти люди, отказники в обмене пленными

    Политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский обращает внимание на то, как подают обмен пленными на украинском телевидении. 

    Большей мерзости придумать невозможно! Оказывается, организовал этот обмен Порошенко с присными. Ни слово о Медведчуке, с инициативы которого (обратился к Путину и патриарху Кириллу) вся эта история началась. Отдельные благодарности – Нормандскому формату, которые якобы "надавили на Путина". Пинчуковские каналы (ICTV и пр.) приписывают заслуги тестю Кучме, которого там вообще не стояло. Интер (принадлежит Фирташу и Лёвочкину – "Оппоблок"!), разумеется ни Путина с Кириллом, ни Медведчука не упоминают, спасибо за то, что, хотя бы, интервью Блаженнейшего Митрополита Онуфрия дали", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

    Интересно, Порошенко и Ко надеются вызволить ещё некое количество пленных из ДНР/ЛНР и РФ, или уже им на них наплевать, задается вопросом Погребинский. 

    "И кто им после такой наглости примазывания к чужим заслугам поможет? Впрочем, им о совести говорить бесполезно – всё равно придут и униженно будут просить Медведчука помочь. И что-то мне подсказывает, что он не откажется", – резюмировал политолог. 

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    Напомним, участвовать в обмене пленными решили не все – около 20 человек заявили о нежелании возвращаться на территорию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, один человек – в Киев, а еще 43 человека, уже отбывших наказание и освобожденных из-под стражи, не явились на место обмена. 

    Последний обмен пленными в Донбассе состоялся более 15 месяцев назад. Согласно минским договоренностям по урегулированию конфликта, стороны взяли на себя обязательство провести обмен пленными по формуле "всех на всех", однако добиться прогресса в этом вопросе не удавалось из-за разногласия сторон, в том числе относительно списков лиц, подлежащих обмену.

    Facebook Михаила Погребинского
    Комментарий погребинского об обмене пленными в Донбассе
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    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
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