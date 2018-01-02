Карасев: наконец-то появились новые политические игроки

РИА Новости Украина

В Украине подводят предварительные итоги местных выборов, которые состоялись в минувшее воскресенье. Более тысячи депутатов избирали в 51 объединенной территориальной громаде, в 17 регионах страны. Почти 80 процентов кандидатов выдвигали партии. Своих претендентов предложили 42 политсилы.

Согласно результатам параллельного подсчета голосов, проведенного партийными штабами, 28 победителей на должности председателей ОТГ, или 55%, — выдвиженцы, члены партии или кандидаты, которые шли при поддержке партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Кандидаты от БПП возглавят 3 городских, 5 поселковых и 20 сельских ОТГ.

Остальные политические силы показали значительно меньший результат. В частности, ВО "Батькивщина" — 4 ОТГ, "Радикальная партия" — 2 ОТГ, "За конкретные дела" — 2 ОТГ, "Аграрная партия" — 1 ОТГ, "УКРОП" — 1 ОТГ и "Возрождение" — 1 ОТГ.

Представители "БПП "Солидарность" победили в большинстве регионов. Больше всего громад кандидаты от "БПП "Солидарность" возглавят в Николаевской области — 7, Полтавской области — 6, Днепропетровской области — 3.

По мнению политолога, директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, важным итогом года является появление новых игроков в высшей политической лиге.

"Благодаря выборам в ОТГ, активизации политической жизни на местах, появился запрос на новые партии, низовое партстроительство. Результаты выборов в общем зачете показали, что "выстрелили" новые партии — Аграрная партия и УКРОП. 3 и 4-е места АПУ и УКРОПа открывают эти силам шанс на будущих выборах пройти в Раду и сформировать собственные фракции", — отметил эксперт на своей странице в Facebook.

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По мнению Карасева, высшая политическая лига в 2018/19 будет выглядеть следующим образом.

"БПП, Батькивщина, Радикальная партия, "Самопомич", Оппоблок, "Громадянська позиція", "За життя", АПУ, УКРОП. У каждого из этих игроков будет свой кандидат в президенты. Но об этом в следующий раз. А вот этот тренд — обновление высшей политической лиги — будет долгоиграющей повесткой весь следующий год", — резюмировал политолог.