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    "Я бы на месте Порошенко повесился". Саакашвили о протестах украинцев

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    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент (791)

    (обновлено: )20140
    По словам бывшего грузинского лидера, протестные акции поддерживают 46 процентов населения Украины - "это катастрофа для любой власти". Саакашвили добавил, что почти половина населения хочет "немедленного импичмента президента".
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Каждый второй украинец желает импичмента президента Украины Петра Порошенко, заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, опираясь на данные соцопроса.

    Политтехнолог Ярослав Макитра. Архивное фото
    РИА Новости Украина
    После экстрадиции Саакашвили жди новых протестов — Макитра

    По его словам, эти цифры свидетельствуют о полном провале украинской власти.

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    "Протестные акции поддерживает 46% населения. Я бы на месте Порошенко повесился. Это катастрофа для любой власти. 46% людей хочет выйти на улицу, чтобы скинуть власть. Почти половина людей хочет немедленного импичмента президента", — заявил Саакашвили во время пресс-ланча, который транслировал телеканал NewsOne.

    Саакашвили был задержан в Киеве 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины. Экс-президенту Грузии по вменяемой ему статье грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

    В понедельник, 11 декабря, Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура подала жалобу на отказ суда взять Саакашвили под домашний арест.

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