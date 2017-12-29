"Я бы на месте Порошенко повесился". Саакашвили о протестах украинцев

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Каждый второй украинец желает импичмента президента Украины Петра Порошенко, заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, опираясь на данные соцопроса.

По его словам, эти цифры свидетельствуют о полном провале украинской власти.

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"Протестные акции поддерживает 46% населения. Я бы на месте Порошенко повесился. Это катастрофа для любой власти. 46% людей хочет выйти на улицу, чтобы скинуть власть. Почти половина людей хочет немедленного импичмента президента", — заявил Саакашвили во время пресс-ланча, который транслировал телеканал NewsOne.

Саакашвили был задержан в Киеве 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины. Экс-президенту Грузии по вменяемой ему статье грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

В понедельник, 11 декабря, Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура подала жалобу на отказ суда взять Саакашвили под домашний арест.