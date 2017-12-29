Руслана о Саакашвили: нельзя просто выйти и сказать "импичмент"

У бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили ранее было много искренних переживаний за Украину, заявила народная артистка, певица Руслана Лыжичко.

В то же время сейчас, по ее словам, в действиях Саакашвили отсутствует конструктивная механика.

"Нельзя просто говорить "импичмент", необходим предложить что-то. А если мы просто говорим "давайие, то это как если ввязаться в драку, а там как будет. Я Мише это в глаза говорила… Давайте искать эффективные, действенные и цивилизационные методы, чтобы нас поддерживали в мире", — заявила Руслана в эфире телеканала "112 Украина".

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Саакашвили был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

Печерский районный суд Киева в понедельник вечером, 11 декабря, отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе.

Генпрокурор Юрий Луценко ранее заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти в Украине. Саакашвили назвал ложными.

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Михаил Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам и несколько раз обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции бывшего президента.