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    Руслана о Саакашвили: нельзя просто выйти и сказать "импичмент"

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    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент (787)

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    по словам народной артистки Украины, в нынешних действиях ее давнего товарища Михаила Саакашвили отсутствует "конструктивная механика".
    Канал на Youtube 112 Украина

    У бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили ранее было много искренних переживаний за Украину, заявила народная артистка, певица Руслана Лыжичко. 

    В то же время сейчас, по ее словам, в действиях Саакашвили отсутствует конструктивная механика. 

    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Нельзя просто говорить "импичмент", необходим предложить что-то. А если мы просто говорим "давайие, то это как если ввязаться в драку, а там как будет. Я Мише это в глаза говорила… Давайте искать эффективные, действенные и цивилизационные методы, чтобы нас поддерживали в мире", — заявила Руслана в эфире телеканала "112 Украина".  

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    Саакашвили был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

    Печерский районный суд Киева в понедельник вечером, 11 декабря, отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе.

    Генпрокурор Юрий Луценко ранее заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти в Украине. Саакашвили назвал ложными. 

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    Михаил Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам и несколько раз обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции бывшего президента.

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