"Не чудотворец, а вирус". В Кабмине дали характеристику Саакашвили

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Власти Украины допустили ошибку, предложив бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили пост главы Одесской облгосадминистрации, написала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в статье для The Washington Times.

По ее словам, на Саакашвили возлагались большие надежды, которые он не оправдал.

"Вместо реформатора мы получили революционера. Вместо чудотворца мы получили вирус, который инфицировал украинскую политическую систему, им движет уязвленное эго и ненасытная жажда власти", — заявила вице-премьер.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что на данный момент стране необходимы три вещи — это "мир на востоке страны, поддержка из-за границы и крепкий социальный контракт между правительством и жителями Украины". Саакашвили же не способствует реализации ни одной из этих целей, подчеркнула она.

"Украина не может позволить себе еще одну революцию и не нуждается в ней", — заключила Климпуш-Цинцадзе.

Саакашвили был задержан в Киеве 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины. Экс-президенту Грузии по вменяемой ему статье грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

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В понедельник, 11 декабря, Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура подала жалобу на отказ суда взять Саакашвили под домашний арест.