Саакашвили вытеснил из мыслей украинцев конфликт в Донбассе - социолог

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Дело в отношении экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили отодвинуло на третий план для украинцев конфликт в Донбассе и традиционные проблемы в стране, заявил на пресс-конференции в среду директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

"Дело Саакашвили вытеснило по большому счету из мыслей людей войну (конфликт в Донбассе — ред.)", — сказал он.

По его словам, в 2017 году наибольшее количество опрошенных (26,1%) назвали политическим событием года внедрение безвизового режима с ЕС. На втором месте с результатом 9,6% — дело Саакашвили, на третьем месте (9,1%) — конфликт в Донбассе. Как считает социолог, это говорит о том, что дело экс-президента Грузии отвлекает внимание украинцев от традиционно важных проблем.

Общенациональное исследование проводилось с 15 по 19 декабря во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Были опрошены 2004 респондентов. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.

Попытка задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности была предпринята в Киеве 5 декабря. Однако сторонники экс-губернатора отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники вновь оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

Печерский районный суд Киева 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура подала жалобу на отказ суда взять Саакашвили под домашний арест. Экс-президенту Грузии грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.