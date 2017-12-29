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    ГПУ: экспертиза подтвердила подлинность разговора Саакашвили и Курченко

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    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент (791)

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    Исследование аудио-записей, которые ранее обнародовал генеральный прокурор Юрий Луценко, проводил научно-исследовательский институт специальной техники и судебных экспертиз СБУ.
    Лидер партии Рух новых сил, экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили возле здания Генпрокуратуры, в Киеве, 18 декабря 2017 г. Михеил Саакашвили заявляет, что пойдет на допрос в СБУ, а в Генеральную прокуратуру Украины - нет.
    УНИАН

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Подлинность записи разговоров бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и бизнесмена Сергея Курченко подтверждена экспертизой, заявила в пятницу пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

    Экспертизу проводил научно-исследовательский институт специальной техники и судебных экспертиз СБУ.

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    "Слова и фразы, которые им принадлежат, персонифицированы в протоколе по результатам проведения негласного розыскного мероприятия", – сообщила Сарган на своей странице в Facebook.

    По ее словам, "около 15 человек, которые способствуют украинским правоохранительным органам в документировании уголовных преступлений М. Саакашвили, С. Курченко, А. Дынника, С. Дангадзе, допрошены как свидетели и находятся под защитой государства".

    Генпрокурор Юрий Луценко ранее заявлял, что организованные Саакашвили акции протеста финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти в Украине. "На данный момент оснований для подозрения достаточно", — заявил Луценко.

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    Саакашвили категорически опровергает знакомство с Курченко: "С Курченко я вообще лично не знаком и слабо знаю, кто он такой".

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