ГПУ: экспертиза подтвердила подлинность разговора Саакашвили и Курченко

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Подлинность записи разговоров бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и бизнесмена Сергея Курченко подтверждена экспертизой, заявила в пятницу пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Экспертизу проводил научно-исследовательский институт специальной техники и судебных экспертиз СБУ.

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"Слова и фразы, которые им принадлежат, персонифицированы в протоколе по результатам проведения негласного розыскного мероприятия", – сообщила Сарган на своей странице в Facebook.

По ее словам, "около 15 человек, которые способствуют украинским правоохранительным органам в документировании уголовных преступлений М. Саакашвили, С. Курченко, А. Дынника, С. Дангадзе, допрошены как свидетели и находятся под защитой государства".

Генпрокурор Юрий Луценко ранее заявлял, что организованные Саакашвили акции протеста финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти в Украине. "На данный момент оснований для подозрения достаточно", — заявил Луценко.

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Саакашвили категорически опровергает знакомство с Курченко: "С Курченко я вообще лично не знаком и слабо знаю, кто он такой".