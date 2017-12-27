Суд отказал Саакашвили в открытии дела против прокуратуры Киева и Минюста

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Окружной административный суд Киева отказал в открытии производства по административному делу по иску бывшего президента Грузии, лидера "Руху новых сил" Михаила Саакашвили к Министерству юстиции и прокуратуры Киева о его экстрадиции.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Истец просил признать противоправными действия Минюста относительно принятия к рассмотрению "ходотайств в розыске, заключении под стражу и выдаче Саакашвили Михеила Николозовича" Главной прокуратуры Министерства юстиции Грузии, а также просил признать противоправной экстрадиционную проверку Саакашвили на основании соответствующего ходатайства", — сообщает суд.

Попытка задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности была предпринята в Киеве 5 декабря. Однако сторонники экс-губернатора отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники вновь оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

Печерский районный суд Киева 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура подала жалобу на отказ суда взять Саакашвили под домашний арест. Экс-президенту Грузии грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.