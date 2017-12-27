наверх
27.12.201719:01
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Суд отказал Саакашвили в открытии дела против прокуратуры Киева и Минюста

    Тема:

    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент (783)

    (обновлено: )5301
    Истец также просил признать противоправной экстрадиционную проверку Саакашвили на основании соответствующего ходатайства.
    Экс-председатель Одесской ОГА, лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов возле здания СБУ в Киеве, 26 декабря 2017 года
    УНИАН

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Окружной административный суд Киева отказал в открытии производства по административному делу по иску бывшего президента Грузии, лидера "Руху новых сил" Михаила Саакашвили к Министерству юстиции и прокуратуры Киева о его экстрадиции.

    Акция Кофе на Крещатике
    УНИАН
    "Кофе на Крещатике". Как в центре Киева митинговали против акций Саакашвили

    Об этом сообщает пресс-служба суда.

    "Истец просил признать противоправными действия Минюста относительно принятия к рассмотрению "ходотайств в розыске, заключении под стражу и выдаче Саакашвили Михеила Николозовича" Главной прокуратуры Министерства юстиции Грузии, а также просил признать противоправной экстрадиционную проверку Саакашвили на основании соответствующего ходатайства", — сообщает суд.

    Попытка задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности была предпринята в Киеве 5 декабря. Однако сторонники экс-губернатора отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники вновь оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

    Печерский районный суд Киева 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура подала жалобу на отказ суда взять Саакашвили под домашний арест. Экс-президенту Грузии грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Медведчук Виктор
    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия
    Гривны
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Анастасия Деева
    Громкие отставки и назначения в Украине