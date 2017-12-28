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    Общество

    Суд оставил под стражей соратника Саакашвили - адвокат

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    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент (786)

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    Суд в Киеве в четверг постановил оставить под арестом соратника экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Севериона Дангадзе до 31 января следующего года.
    Северион Дангадзе
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Суд в Киеве оставил под арестом Севериона Дангадзе — соратника экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил адвокат Павел Богомазов.

    "Севериона оставили под стражей до 31 января 2018 года", — написал Богомазов на своей странице в Facebook.

    Павел Богомазов/Facebook, 28 декабря 2017

    Ранее в партии Саакашвили заявили о задержании Дангадзе, которому инкриминировали преступление, предусмотренное статьей "содействие участникам преступных организаций и укрытие их преступной деятельности".

    Суд в Киеве 6 декабря арестовал Дангадзе на два месяца. Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщала, что Дангадзе арестовали в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Защита подала апелляцию на меру пресечения.

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