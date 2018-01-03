Реализовать обещания наших политиков могут только боги Олимпа - Карасев

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В преддверии Нового года ряд украинских политиков уже дал обещания избирателям на ближайшее будущее. Так, в первые месяцы 2018 года чиновники решили обновить документооборот в министерствах и перевести его в электронных формат. С февраля обещают отменить налог на прибыль для предприятий. В апреле мэр Киева Виталий Кличко анонсировал презентацию обновленного столичного парка Партизанской славы. В мае в Киеве пройдет финал Лиги чемпионов, при этом власть обещает не потратить ни копейки бюджетных средств на это мероприятие.

Первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что летом между Украиной и Турцией будет заключено соглашение о зоне свободной торговли. А министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик анонсировал закрытие в августе абсолютно всех убыточных шахт.

Реалистичность обещаний украинских политиков в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Одно из громких заявлений этого года — заявление президента Петра Порошенко на ежегодном форуме "Ялтинская европейская стратегия", что в 2018 году такой форум будет проходить не в Киеве, а в Ялте. Насколько это реалистичное обещание?

— Политика работает в режиме обещаний, политик должен обещать, потому что это какой-то маяк для его деятельности. Хотя не все обещания выполняются не только украинскими политиками, но и многими другими, потому что есть обещания, а есть еще политика, как искусство возможного. Поэтому тут не всегда политика, как режим обещаний, совпадает с политикой, как искусством возможного. С другой стороны, Вы правильно говорите, точнее, правильно стебетесь, поскольку украинские политики гораздо больше напирают на обещания, чем пытаются выжать все возможное и невозможное для того, чтобы выполнить обещания. Что касается Ялты, понятно, что это было больше политическое заявление, чем прагматическое. О том, что в Ялте произойдет форум ЕС. Иногда политик должен говорить и вот такие вещи, которые, может быть, далеки от реальности, но имеют какой-то идеологический, символический смысл. В данном случае, наверное, президент Порошенко делал акцент именно на этой символической составляющей всей этой проблемы.

То есть, президент послал сигнал во вселенную?

— Послал да, в астрал, а там уже боги, олимпийцы, боги-астралы, должны уже как-то с этим разобраться.

Насколько украинский избиратель следит за обещаниями политиков и за тем, насколько эти обещания выполняются?

— Первое — в Украине избиратель слабо информирован вот именно по программе, по обещаниям и т. д. Он покупается на обещания больше, чем на реализацию таких обещаний. Это первое. Второе — украинская политика в основном работает в режиме такого общества спектакля или теледемократии. Поэтому больший упор на картинку, на видеоклиповое сознание, чем на скрупулезный подсчет баланса выгод, издержек, обещаний, реализации и тому подобное. Но есть и хорошая новость. Вы же занимаетесь этим? Этим и должна заниматься политическая журналистика для того, чтобы разжевывать некоторые нюансы украинской и не только украинской политики для избирателя. Если избиратель либо ленив, либо внимание обращает только на картинку, на видео, на шоу, значит, работа политических журналистов, экспертов состоит в том, чтобы обратить его внимание на ту сторону, не очень приятную для украинских политиков.

Очередное обещание, которое все последние выборы поднималось, это снятие депутатской неприкосновенности. Каковы шансы, что эта тема будет снята с повестки дня? То есть, что в итоге неприкосновенность нардепов снимут.

— Она будет снята с повестки дня как реалистическая проблема, вот видите, проблема депутатской неприкосновенности — это уже не обещание. Это сознательный обман. Надо различать где обещания, которые хотят выполнить, но не получается в силу тех или иных причин, а когда есть сознательный обман. На это никогда не пойдут, депутаты против себя голосовать не будут. Поэтому проблема депутатской неприкосновенности сознательно и давно с особым цинизмом, я бы так даже сказал, забалтывается украинскими депутатами. И понятно, что против себя они голосовать не будут. Тут много очень наносного. Я бы сказал так, власть лукавит, когда говорит о том, что мы за снятие депутатской неприкосновенности. И правильно, потому что она хотела бы, чтобы депутаты были абсолютно не защищены. А депутат должен быть защищен. Но, с другой стороны, и депутаты лукавят, когда говорят: мы хотим снять с себя депутатскую неприкосновенность, потому что они хотят, чтобы у них была абсолютная депутатская неприкосновенность. Это касается, кстати говоря, и избирательного закона по открытым спискам.

А в чем лукавство?

— Не проголосуют они, скорее всего, за эти открытые списки, потому что это не выгодно тем партиям, которые сегодня в парламенте. Потому что открытые списки — это уменьшение роли партийных вождей. А как они будут список вручную составлять, если будут действительно открытые списки? Будут какие-то региональные лидеры, и снизу эта партия будет расти, как система таких региональных федераций, а не как вертикально-интегрированная структура в центре, финансирование которой завязано на какого-то бизнесмена. Поэтому и это тоже обман. Повторюсь, надо различать, где обман, а где обещания. Это наша с вами задача.

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Уже ряд политиков выступил с инициативами о введении некой ответственности за невыполнение обещаний избирателям. Это очередной популизм?

— Очередное лукавство. Во-первых, очень трудно различить, где обман, а где обещания. Тут надо всегда разбираться в конкретном случае. А во-вторых, самая основная форма ответственности для депутата — это переизбрание либо неизбрание. Это форма политического наказания. Избиратель, неизбрание, переизбрание или избрание других, смена власти — это политическое наказание. Не надо тут ничего придумывать, какие-то штрафы. Если захотят обмануть, то обманут, не взирая на какие-то штрафы, административные нарушения или даже уголовное наказание. Что, уголовное наказание предотвращает коррупцию? Оно только повышает ставки и цену коррупции. Поэтому не надо лукавить, а просто надо иметь моральное чувство ответственности — ответственность за страну, совесть иметь и стыд, общаясь с избирателями. Надо уважать своего избирателя, а не обманывать его. Если ты обманываешь избирателя, значит, ты его не уважаешь. Надо уважать людей, любить страну, работать на государство. У многих депутатов это напрочь просто отсутствует.

К слову, политолог Вячеслав Потапенко считает, что без неприкосновенности депутатами будут не олигархи, а эксперты.

При этом политтехнолог Екатерина Одарченко высказала мнение, что изменение системы выборов не добавит новых лиц в политику.