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    Киево-Печерская Лавра

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 41
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    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Лавру блокируют, а власть снова в позе "страуса" - эксперты
    08:58 11.01.2018
    718Радикальный экстремизм охватил Украину
    Политолог Олег Саакян уверен, что никто из политиков не рискнет поднять тему статуса Киево-Печерской лавры, несмотря на проходящие под ней акции протеста.
    Активисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Атака на УПЦ. Если власть не остановится, будет новый Донбасс - Бондаренко
    08:35 10.01.2018
    7772Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены?
    По словам политического эксперта Костя Бондаренко, конфликты на религиозной почве во все времена были самыми кровопролитными.
    Атака на Лавру. Будут и новые провокации - Бортник
    19:59 09.01.2018
    1643Радикальный экстремизм охватил Украину
    По словам политического эксперта Руслана Бортника, сегодня политики делают все для того, чтобы втянуть церковь в политические разборки, давление на церковь будет только возрастать.
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Блокада Лавры. Украину ждет новая, священная война?
    19:45 09.01.2018
    2475Радикальный экстремизм охватил Украину
    Ключевая роль УПЦ в обмене военнопленных на Донбассе не на шутку разозлила действующую власть. Не успел начаться календарный год, как политики объявили единственной канонической церкви в Украине настоящую войну.
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Нечисть, говорят, разгулялась. В соцсетях обсудили националистов
    17:05 09.01.2018
    1413Радикальный экстремизм охватил Украину
    Многие украинцы с ностальгией вспоминают затяжные новогодние праздники прошлых лет. Да, погулять не удалось. Зато отечественные националисты успели разгуляться вволю: и Российский центр науки и культуры краской испачкали, и Лавру "заблокировали"…
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    В соцсетях пошумели из-за "С14" у Киево-Печерской Лавры
    14:45 09.01.2018
    2017Радикальный экстремизм охватил Украину
    Есть такая древняя традиция – колядовать после Рождества. С какими пожеланиями под стены Киево-Печерской Лавры пришли активисты из националистической организации "С14"? Из-за чего началась блокада святыни и что думают об этом сами украинцы?
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Тренд дня: "Мало запретов! Давайте еще веру запретим"
    13:18 09.01.2018
    1747Радикальный экстремизм охватил Украину
    Политические аналитики и блогеры прокомментировали блокирование Киево-Печерской Лавры активистами из националистической организации "С14", а также публичные призывы к насилию со стороны командира ДУК "Правый Сектор".
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Хроника 8 января: блокада Киево-Печерской Лавры, убийство Ноздровской раскрыто
    09:38 09.01.2018
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    Накануне в МВД сообщили, кто и за что убил правозащитницу Ноздровскую, в Польше разгорается скандал из-за сине-желтой униформы для украинцев, а в Лос-Анджелесе вчера состоялась 75-я церемония вручения премии "Золотой глобус"
    Наместник Святой Успенской Киево-Печерской Лавры Павел, митрополит Вышгородский и Чернобыльский
    Митрополит Павел: не надо накалять ситуацию вокруг Лавры
    15:17 13.10.2017
    684
    Митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел обратился к властям Украины с просьбой недопущения конфликтов и провокаций на территории Киево-Печерской Лавры в период 14-17 октября.
    Киево-Печерская лавра
    В Киево-Печерской лавре просят защиты от возможных нападений националистов
    19:02 10.10.2017
    548Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Наместник Киево-Печерской Лавры отправил письма "с просьбой пресечь все попытки агрессии в отношении лавры" президенту Украины Петру Порошенко, премьеру Владимиру Гройсману, в Генпрокурору и СБУ, а также главам Нацполиции и МВД.
    Эксперт: Киево-Печерскую Лавру планируют утопить в высотках. Видео
    Эксперт: Киево-Печерскую Лавру планируют "утопить в высотках" 
    05:40 12.07.2017
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    По словам директора аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александра Сергиенко, застройка высотками территории возле Киево-Печерской Лавры уничтожит архитектурный ансамбль древнейшего исторического памятника Украины.
    Дегтярев: алчное духовенство обогащается на застройке Киево-Печерской Лавры. Видео
    Искусствовед о ситуации с застройкой Киево-Печерской Лавры 
    03:53 12.07.2017
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    Искусствовед, член Союза художников Украины, действительный член Нью-Йоркской Академии наук Михаил Дегтярев сообщил подробности ухудшающейся ситуации с памятником архитектуры Киево-Печерской Лаврой.
    Крестины дочки Нестора Шуфрича в Киево-Печерской лавре
    Марченко подтвердила сообщение о крестинах с Кличко дочки Шуфрича
    05:01 12.06.2017
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    По словам Оксаны Марченко, в субботу, 10 июня она вместе Владимиром Кличко покрестили "малышку Марию - доченьку Кати и Нестора Шуфрич", святое таинство совершил митрополит Онуфрий.
    Владимир Кличко и известная телеведущая Оксана Марченко, которая является женой Виктора Медведчука, стали кумовьями
    Кличко породнился с Медведчуком
    01:56 11.06.2017
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    Как сообщают СМИ, боксер супертяжеловес Владимир Кличко и известная телеведущая Оксана Марченко покрестили дочь политика Нестора Шуфрича, которая родилась этой зимой. Крестины девочки Маруси прошли в Киево-Печерской Лавре.
    Пасхальное богослужение в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. Видео
    Пасхальное богослужение в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре 
    04:51 16.04.2017
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    В храмах Украины проходят богослужения, которые продлятся до самого утра Пасхального воскресенья. Как проходит божественная литургия в Киево-Печерской лавре можно в этом видео.
    Рождественское богослужение в Киево-Печерской Лавре. Видео
    Рождественское богослужение в Киево-Печерской Лавре 
    01:43 07.01.2017
    852Год 2017: планы, перспективы, ожидания
    6 января (24 декабря по старому стилю) – день Навечерия Рождества Христова или Рождественский сочельник – последний день 40-дневного Рождественского поста в канун праздника Рождества Христова.
    Рождественская служба в Киево-Печерской Лавре
    Рождественская служба в Киево-Печерской Лавре 
    19:55 06.01.2017
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    В Рождественский сочельник православные христиане вспоминают евангельский рассказ о поклонении волхвов с востока Богомладенцу Христу. У православных христиан существовал обычай не вкушать пищу до появления первой вечерней звезды.
    Церковный киоск
    Возле Киево-Печерской лавры демонтируют церковные киоски
    11:20 13.09.2016
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    По словам чиновника КГГА, возле лавры станутся лишь те, кто выиграют конкурс и получат паспорт привязки, тогда как сама торговая конструкция должна отвечать требованиям комплексной схемы размещения МАФов в столице.
    Крестный ход УПЦ МП от Владимирской горки к Киево-Печерской лавре (съемка квадрокоптером)
    Крестный ход: чем ближе к Лавре, тем больше полиции - спецкор
    17:40 27.07.2016
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    По словам спецкора "ГС" Александра Ивасивки, по маршруту передвижения участников крестного хода их сопровождает большое количество правоохранителей.
    Крестный ход в Киево-Печерской лавре
    Крестный ход в Киеве завершился
    15:59 27.07.2016
    608Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    Часть паломников разместилась на территории Киево-Печерской лавры, другие находятся возле входа в монастырь. С 17.00 в монастыре начнется всенощное бдение.
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