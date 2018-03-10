Ключевая роль УПЦ в обмене военнопленных на Донбассе не на шутку разозлила действующую власть. Не успел начаться календарный год, как политики объявили единственной канонической церкви в Украине настоящую войну.
Многие украинцы с ностальгией вспоминают затяжные новогодние праздники прошлых лет. Да, погулять не удалось. Зато отечественные националисты успели разгуляться вволю: и Российский центр науки и культуры краской испачкали, и Лавру "заблокировали"…
Есть такая древняя традиция – колядовать после Рождества. С какими пожеланиями под стены Киево-Печерской Лавры пришли активисты из националистической организации "С14"? Из-за чего началась блокада святыни и что думают об этом сами украинцы?
Политические аналитики и блогеры прокомментировали блокирование Киево-Печерской Лавры активистами из националистической организации "С14", а также публичные призывы к насилию со стороны командира ДУК "Правый Сектор".
Накануне в МВД сообщили, кто и за что убил правозащитницу Ноздровскую, в Польше разгорается скандал из-за сине-желтой униформы для украинцев, а в Лос-Анджелесе вчера состоялась 75-я церемония вручения премии "Золотой глобус"
Наместник Киево-Печерской Лавры отправил письма "с просьбой пресечь все попытки агрессии в отношении лавры" президенту Украины Петру Порошенко, премьеру Владимиру Гройсману, в Генпрокурору и СБУ, а также главам Нацполиции и МВД.
По словам директора аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александра Сергиенко, застройка высотками территории возле Киево-Печерской Лавры уничтожит архитектурный ансамбль древнейшего исторического памятника Украины.
Как сообщают СМИ, боксер супертяжеловес Владимир Кличко и известная телеведущая Оксана Марченко покрестили дочь политика Нестора Шуфрича, которая родилась этой зимой. Крестины девочки Маруси прошли в Киево-Печерской Лавре.
В Рождественский сочельник православные христиане вспоминают евангельский рассказ о поклонении волхвов с востока Богомладенцу Христу. У православных христиан существовал обычай не вкушать пищу до появления первой вечерней звезды.
По словам чиновника КГГА, возле лавры станутся лишь те, кто выиграют конкурс и получат паспорт привязки, тогда как сама торговая конструкция должна отвечать требованиям комплексной схемы размещения МАФов в столице.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".