Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко уверен, что внесенный президентом в Раду документ — один из основных на пути реформирования Вооруженных сил и движения Украины в НАТО.
Уровень безработицы в Украине растёт, в то же время представители бизнеса заявляют, что некем заполнять рабочие места, некому работать. Квалифицированные специалисты предпочитают ехать туда, где за их труд платят больше и где они видят будущее.
Экономический месседж, прозвучавший в выступлении министра обороны Германии на открытии Мюнхенской конференции по безопасности, должен заставить задуматься очень многих - включая "политический класс" Украины, считает экономист Олег Устенко.
В 2017 году мир не стал безопаснее. Скорее наоборот: степень опасности заметно выросла не только в отдельных уголках планеты, но и на глобальном уровне. Выражение "Мир на краю пропасти" не выглядит метафорой.
В пятницу в Германии открывается Международная конференция по политике безопасности, в ходе которой ожидается встреча глав МИД стран "нормандской четверки" и презентация отчета по миротворцам в Донбассе.
Накануне бывший посол Германии в США упрекнул Россию, а заодно и Китай в неуважительном отношении к международному праву. Это, по его словам, одна из причин, почему в мире больше нет порядка, "который уважали бы все".
События последних дней четко показали - воровать можно только детям членов правительства. Остальным преступать закон нельзя, потому что упекут в каталажку без суда и следствия. Но при этом родители-чиновники умеют очень изощренно мстить за своих отпрысков.
Эксперт по вопросам правоохранительных органов Виктор Столбовой в эфире "ГС" заявил, что реализация в нынешней обстановке усиленного режима несения службы правоохранителями выглядит популистской мерой и только способом показать "бурную деятельность".
По словам президента международной общественной организации "Международное антитеррористическое единство" Александра Дичека, недавний взрыв в Киеве показал, насколько несовершенна в Украине система обеспечения безопасности.
По информации полиции, в райотдел для оформления админпротоколов за появление в общественном месте в нетрезвом виде доставили троих человек, нарушавших общественный порядок и устраивавших потасовки с полицейскими.
По информации высокопоставленного источника в британском правительстве, борьба с преступностью и терроризмом должна быть ключевым элементом нового соглашения в области безопасности между Британией и ЕС после Brexit.
У США есть хватка, программа F-35 предполагала продажу американских самолетов в 1960-70 годы, нужно было закрепить за собой определенную клиентуру, компенсировать расходы в связи с планом Маршалла, заявил эксперт по безопасности.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Уровень безработицы в Украине растёт, в то же время представители бизнеса заявляют, что некем заполнять рабочие места, некому работать. Квалифицированные специалисты предпочитают ехать туда, где за их труд платят больше и где они видят будущее.
В 2017 году мир не стал безопаснее. Скорее наоборот: степень опасности заметно выросла не только в отдельных уголках планеты, но и на глобальном уровне. Выражение "Мир на краю пропасти" не выглядит метафорой.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко уверен, что внесенный президентом в Раду документ — один из основных на пути реформирования Вооруженных сил и движения Украины в НАТО.
Экономический месседж, прозвучавший в выступлении министра обороны Германии на открытии Мюнхенской конференции по безопасности, должен заставить задуматься очень многих - включая "политический класс" Украины, считает экономист Олег Устенко.
В пятницу в Германии открывается Международная конференция по политике безопасности, в ходе которой ожидается встреча глав МИД стран "нормандской четверки" и презентация отчета по миротворцам в Донбассе.
Накануне бывший посол Германии в США упрекнул Россию, а заодно и Китай в неуважительном отношении к международному праву. Это, по его словам, одна из причин, почему в мире больше нет порядка, "который уважали бы все".