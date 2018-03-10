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    безопасность

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 125
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    Кто писал и что внутри закона о нацбезопасности от Порошенко?
    12:54 02.03.2018
    1921
    Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко уверен, что внесенный президентом в Раду документ — один из основных на пути реформирования Вооруженных сил и движения Украины в НАТО.
    Пассажиры у автобусов в Европу
    Зачем люди бегут из страны: зарплата, безопасность, будущее
    17:33 28.02.2018
    2035Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Уровень безработицы в Украине растёт, в то же время представители бизнеса заявляют, что некем заполнять рабочие места, некому работать. Квалифицированные специалисты предпочитают ехать туда, где за их труд платят больше и где они видят будущее.
    Флаг Польши
    Польша не на шутку заботится о безопасности восточных границ ЕС
    19:12 23.02.2018
    2808
    Польский премьер Матеуш Моравецкий считает, что Польша, как суверенное государство, имеет право самостоятельно решать, какой будет ее миграционная политика.
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    Бедность - угроза национальной безопасности Украины
    18:55 16.02.2018
    1410Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Экономический месседж, прозвучавший в выступлении министра обороны Германии на открытии Мюнхенской конференции по безопасности, должен заставить задуматься очень многих - включая "политический класс" Украины, считает экономист Олег Устенко.
    Мюнхенская конференция по безопасности.
    Мюнхен-2018: опасная конференция по безопасности
    12:14 16.02.2018
    2015Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    В 2017 году мир не стал безопаснее. Скорее наоборот: степень опасности заметно выросла не только в отдельных уголках планеты, но и на глобальном уровне. Выражение "Мир на краю пропасти" не выглядит метафорой.
    Мюнхенская конференция по безопасности
    Мюнхенская конференция по безопасности: украинский вопрос
    10:17 16.02.2018
    1116Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    В пятницу в Германии открывается Международная конференция по политике безопасности, в ходе которой ожидается встреча глав МИД стран "нормандской четверки" и презентация отчета по миротворцам в Донбассе.
    Мюнхенская конференция по безопасности
    Мюнхенская конференция по безопасности: чего ждать?
    12:35 12.02.2018
    1030
    Накануне бывший посол Германии в США упрекнул Россию, а заодно и Китай в неуважительном отношении к международному праву. Это, по его словам, одна из причин, почему в мире больше нет порядка, "который уважали бы все".
    В Турции мужчина выбежал на сцену, чтобы обнять Эрдогана
    Инцидент с Эрдоганом. От любви до управления безопасности - один шаг
    14:22 26.12.2017
    541Турция послепереворотная: Эрдоган, РФ и ЕС
    "Я очень люблю нашего президента, и хотел выразить свою благодарность, обняв его, для чего и поднялся на сцену", - объяснил свое поведение виновник инцидента Хусейн Демирджан.
    Полиция сняла странный ролик о правилах безопасности на дорогах. Видео
    Нацполиция удивила интернет странным роликом о безопасности на дорогах 
    10:28 30.11.2017
    731
    Социальный проект Нацполиции и Консультативной миссии ЕС в Украине "Керуй!" разместил в интернете первый проморолик о правилах безопасности на дорогах.
    Украинский военнослужащий идет по одной из улиц в поселке Широкино (Донецкая область ), ноябрь 2017
    В Донбассе усиливают меры безопасности
    15:44 26.11.2017
    672Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Сообщается о повышении бдительности "относительно пересечения линии соприкосновения для обеспечения безопасности людей от возможных угроз, диверсий, недопущения провокаций".
    Полиция Киева
    Лови в ответ. Полиция вводит в Киеве и области режим ЧП
    18:01 02.11.2017
    21635Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    События последних дней четко показали - воровать можно только детям членов правительства. Остальным преступать закон нельзя, потому что упекут в каталажку без суда и следствия. Но при этом родители-чиновники умеют очень изощренно мстить за своих отпрысков.
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    Как изменит жизнь в Киеве усиление мер безопасности. Мнение эксперта
    17:18 02.11.2017
    1022Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    Эксперт по вопросам правоохранительных органов Виктор Столбовой в эфире "ГС" заявил, что реализация в нынешней обстановке усиленного режима несения службы правоохранителями выглядит популистской мерой и только способом показать "бурную деятельность".
    Александр Дичек
    Эксперт: для защиты от терроризма Украина должна стать вторым Израилем
    14:49 27.10.2017
    418Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    По словам президента международной общественной организации "Международное антитеррористическое единство" Александра Дичека, недавний взрыв в Киеве показал, насколько несовершенна в Украине система обеспечения безопасности.
    Геннадий Прокопович
    Вернут ли полицейских на футбольные стадионы? Мнение эксперта
    12:55 17.10.2017
    99
    Драк болельщиков не избежать, пока стюардам не дадут больше прав по обеспечению безопасности на стадионах, считает председатель Комитета по вопросам стадионов и безопасности ФФУ Геннадий Прокопович.
    Концерт Бабкина в Запорожье
    Усиленные меры безопасности. Бабкина в Запорожье охраняли как президента 
    04:52 15.10.2017
    373
    По информации полиции, в райотдел для оформления админпротоколов за появление в общественном месте в нетрезвом виде доставили троих человек, нарушавших общественный порядок и устраивавших потасовки с полицейскими.
    Наместник Святой Успенской Киево-Печерской Лавры Павел, митрополит Вышгородский и Чернобыльский
    Митрополит Павел: не надо накалять ситуацию вокруг Лавры
    15:17 13.10.2017
    684
    Митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел обратился к властям Украины с просьбой недопущения конфликтов и провокаций на территории Киево-Печерской Лавры в период 14-17 октября.
    В Одессе участилось воровство чугунных решеток с дорог
    Смотри под ноги! В Одессе крадут чугун, оставляя дыры на дорогах
    12:48 12.10.2017
    394
    Воры набрали нешуточный темп, из-за чего город вскоре рискует остаться с множеством «пробоин». И дело не только в красоте - дыры в дорогах опасны для людей и автомобилей.
    Взрыв в лондонском метро 15 сентября 2017
    Британия после Brexit заключит с ЕС соглашение по безопасности
    03:36 17.09.2017
    33Лондон. Наезд авто на пешеходов
    По информации высокопоставленного источника в британском правительстве, борьба с преступностью и терроризмом должна быть ключевым элементом нового соглашения в области безопасности между Британией и ЕС после Brexit.
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Сайт "Миротворец" - это инструмент дискредитации
    19:13 13.09.2017
    1082Сайт "Миротворец", послы G7 и поджог "Интера"
    Из-за "Миротворца" репутация Украины падает в глазах Запада, поскольку этот сайт выносит внесудебные, субъективные вердикты, считает политический эксперт Андрей Золотарев.
    Флаг США - Франция
    Франция и США не поделили европейский рынок безопасности
    12:52 12.09.2017
    319
    У США есть хватка, программа F-35 предполагала продажу американских самолетов в 1960-70 годы, нужно было закрепить за собой определенную клиентуру, компенсировать расходы в связи с планом Маршалла, заявил эксперт по безопасности.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Флаг Польши
    Польша не на шутку заботится о безопасности восточных границ ЕС
    19:12 23.02.2018
    2808
    Польский премьер Матеуш Моравецкий считает, что Польша, как суверенное государство, имеет право самостоятельно решать, какой будет ее миграционная политика.
    Пассажиры у автобусов в Европу
    Зачем люди бегут из страны: зарплата, безопасность, будущее
    17:33 28.02.2018
    2035
    Уровень безработицы в Украине растёт, в то же время представители бизнеса заявляют, что некем заполнять рабочие места, некому работать. Квалифицированные специалисты предпочитают ехать туда, где за их труд платят больше и где они видят будущее.
    Мюнхенская конференция по безопасности.
    Мюнхен-2018: опасная конференция по безопасности
    12:14 16.02.2018
    2015
    В 2017 году мир не стал безопаснее. Скорее наоборот: степень опасности заметно выросла не только в отдельных уголках планеты, но и на глобальном уровне. Выражение "Мир на краю пропасти" не выглядит метафорой.
    Кто писал и что внутри закона о нацбезопасности от Порошенко?
    12:54 02.03.2018
    1921
    Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко уверен, что внесенный президентом в Раду документ — один из основных на пути реформирования Вооруженных сил и движения Украины в НАТО.
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    Бедность - угроза национальной безопасности Украины
    18:55 16.02.2018
    1410
    Экономический месседж, прозвучавший в выступлении министра обороны Германии на открытии Мюнхенской конференции по безопасности, должен заставить задуматься очень многих - включая "политический класс" Украины, считает экономист Олег Устенко.
    Мюнхенская конференция по безопасности
    Мюнхенская конференция по безопасности: украинский вопрос
    10:17 16.02.2018
    1116
    В пятницу в Германии открывается Международная конференция по политике безопасности, в ходе которой ожидается встреча глав МИД стран "нормандской четверки" и презентация отчета по миротворцам в Донбассе.
    Мюнхенская конференция по безопасности
    Мюнхенская конференция по безопасности: чего ждать?
    12:35 12.02.2018
    1030
    Накануне бывший посол Германии в США упрекнул Россию, а заодно и Китай в неуважительном отношении к международному праву. Это, по его словам, одна из причин, почему в мире больше нет порядка, "который уважали бы все".
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