наверх
10.03.201813:58
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Николай Данилевич

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Протоиерей Николай Данилевич
    Протоиерей Данилевич о шаге Филарета и радикалах
    16:46 01.12.2017
    1414Письмо Филарета: покаяния не получилось
    Анафему на Филарета наложили по конкретной причине – за учинение раскола: и только когда раскол будет преодолен, тогда исчезнет причина, по которой наложили анафему, разъясняет протоиерей Николай Данилевич.
    Киево-Печерская Лавра
    УПЦ МП о заявлениях Филарета: "ложь, оправдания, попытки остаться в тренде"
    15:59 01.12.2017
    690Письмо Филарета: покаяния не получилось
    Представитель УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич отметил, что у Филарета проблески церковного сознания омрачены мирскими мудрствованиями.
    ОБСЕ в Польше призвали обратить внимание на нарушение прав верующих УПЦ
    ОБСЕ в Польше призвали обратить внимание на нарушение прав верующих УПЦ
    13:09 29.09.2016
    200
    Заместитель главы отдела внешних церковных связей УПЦ проинформировал ОБСЕ о конкретных случаях силового захвата храмов, давления на верующих со стороны радикальных группировок, попытке сорвать Всеукраинский крестный ход.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги