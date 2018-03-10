Анафему на Филарета наложили по конкретной причине – за учинение раскола: и только когда раскол будет преодолен, тогда исчезнет причина, по которой наложили анафему, разъясняет протоиерей Николай Данилевич.
Заместитель главы отдела внешних церковных связей УПЦ проинформировал ОБСЕ о конкретных случаях силового захвата храмов, давления на верующих со стороны радикальных группировок, попытке сорвать Всеукраинский крестный ход.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".