Данилевич: Атака на Лавру. Провокации на Страстной неделе - это низко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Атаковать православные святыни перед главными христианскими праздниками для националистов становится чем-то вроде правила хорошего тона. В январе, аккурат накануне Рождества радикалы устроили скандал в Запорожье, а затем попытались блокировать Киево-Печерскую Лавру. Сейчас, за несколько дней до Пасхи, бравые парни снова заявили о себе.

Сначала на Ровенщине бойцами "Азова" и "Айдара" был захвачен храм УПЦ, который и ранее регулярно подвергался рейдерским атакам. Затем "Правый сектор" в ходе марша националистов выдвинул требование к Кабмину забрать у УПЦ Почаевскую Лавру в Тернопольской области.

Вишенкой на торте стала "экскурсия" радикалов из С14 в Киево-Печерскую Лавру, в ходе которой молодчики провоцировали монахов обители и срезали шевроны у казаков, охраняющих святыню.

О причинах новой волны нападок на единственную в Украине каноническую православную церковь и о том, как в УПЦ намерены защищаться от радикалов в интервью РИА Новости Украина рассказал зампредседателя Отдела внешних церковных связей УПЦ, протоиерей Николай Данилевич.

— По окончании марша националистов "против олигархов" часть протестующих решила прогуляться в Лавру, чтобы рассказать священникам свою точку зрения и обвинить их в сепаратизме. Можно сказать, что прощупывается почва и проверяются границы допустимого. Сначала мы видели события вокруг УПЦ в Запорожье, затем попытку блокады Лавры и протесты под Десятинным монастырем. Но на самом деле все эти вещи мы наблюдаем на протяжении последних четырех лет.

facebook.com/c14news Националисты в Киеве пришли в Лавру

Со стороны могло показаться, что одна из главных святынь мирового православия, Киево-Печерская Лавра вообще не охраняется. Что могут несколько казаков противопоставить бесчинствам со стороны своры радикалов?

— Это уже вопрос Лавры, но с другой стороны, Киево-Печерская обитель — место, куда люди приходят для молитвы. Очевидно, что здесь нельзя совершать какие-то незаконные или провокационные действия. Лавру охраняет Господь Бог и Божья Матерь. Конечно, можно поставить еще больше охраны, но, заметьте, когда приехала полиция, эти молодчики даже убегали от правохранителей.

Как считаете, стоит ли усилить охрану Киево-Печерской Лавры?

— Думаю, да, чтобы сделать невозможными любые провокации. Сегодня в Украине наблюдаются крайне радикальные настроения,

Недавно в Успенском соборе Лавры свой молебен провели представители "Киевского Патриархата", сегодня по монастырю разгуливает радикально настроенная молодежь. Вас не пугают подобные тенденции?

— Конечно, это не может не настораживать. С другой стороны, за последние года мы, в какой-то степени, уже привыкли к такого рода прявлениям. Конечно, "Киевский патриархат" ведет себя откровенно по-свински, вызывающе, что не может тревожить. У вас ведь есть свои храмы, вот и молитесь там. Но провоцируя, они прекрасно понимают, что без УПЦ не получат никакого признания в мировом православии. Вместо того, чтобы мириться, они регулярно устраивают подобные провокации. Это ничто иное как проявление слабости. Наша Церковь — это глубокая вода, которая течет спокойно, такие вещи ее не смутят.

facebook.com/c14news Националисты в Киеве пришли в Лавру

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Неспокойно на Западной Украине, где радикалы захватив храм в с. Птичье, судя по всему, положили глаз на Почаевскую Лавру…

— Разговоры о Почаевской Лавре — сотрясение воздуха и не более. Это наша святыня и мы ее не отдадим. Если кому-то хочется раскачать ситуацию в Украине или разыграть религиозную карту, это другой вопрос. Местные тернопольские власти ратуют за передачу Лавры, но это чистой воды популизм. Депутаты могут принимать все, что угодно и это будет равносильно тому, что мы проголосуем на Синоде УПЦ запретить тернопольский облсовет. Это не наше дело, равно как и не их дело вмешиваться в церковные вопросы. Все провокации радикалов — это дешево и низко. Мне кажется, что идеология национализма со временем уйдет в небытие. Украина должна развиваться не памятью о боли прошлого, а мечтами о будущем.

facebook.com/c14news Националисты в Киеве пришли в Лавру

Усматриваете ли некий духовный смысл в активизации атак на УПЦ аккурат на Страстной неделе, когда все православные христиане готовятся к встрече Светлой Пасхи?

— Естественно. Если вы помните, события в Запорожье с отказом священника отпевать ребенка случились за несколько дней до Рождества. Сейчас провокации начинаются накануне Пасхи. Была надежда, что будет все спокойно, но как видим, вышло иначе. Потом эти же люди пойдут святить куличи, забыв о том, что лили грязь на Церковь.