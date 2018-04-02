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    У православных начинается страстная неделя

    (обновлено: )10410
    Все дни Страстной седмицы Церковь называет "великими". Первые три дня посвящены воспоминанию последних бесед Иисуса Христа с народом и учениками, в ходе продолжительных церковных служб в эти дни прочитываются все четыре Евангелия.
    Церковь. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Православные верующие в понедельник, 2 апреля, вступают в Страстную седмицу (неделю).

    Иерусалим накануне Пасхи
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    Иерусалим накануне Пасхи. Кадры УПЦ

    Это время наиболее строгого поста перед Пасхой, когда Церковь вспоминает последние дни земной жизни и страдания Иисуса Христа. 

    Все дни Страстной седмицы Церковь называет "великими". Первые три дня посвящены воспоминанию последних бесед Иисуса Христа с народом и учениками, в ходе продолжительных церковных служб в эти дни прочитываются все четыре Евангелия. Богослужения последующих дней связаны уже собственно с крестными страданиями Господа — Церковь вспоминает предательство Иуды, Тайную вечерю, взятие Иисуса под стражу, Его осуждение, страдания на кресте, смерть, погребение Спасителя и сошествие во ад.

    В Великий четверг верующие вспоминают также установление таинства причащения Тела и Крови Христовых — евхаристии (от греческого "благодарение"). Великая пятница — самый скорбный день церковного года, когда Иисус был распят и умер на кресте, искупая человеческие грехи.

    В субботу, согласно учению Церкви, тело Христа еще "пребывало во гробе", но душой он сошел в ад и вывел из него души праведников. После утреннего богослужения в субботу верующие освящают куличи, пасхи и яйца.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко поздравил христиан западного обряда с Пасхой.

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