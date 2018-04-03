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    Националисты в Киеве пришли в Лавру искать "сепаратистов"

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    Как сообщил один из организаторов шествия, они пришли на территорию Лавры с экскурсией: "Мы ищем здесь сепаратистов, которые воюют в Донбассе".
    Националисты в Киеве пришли в Лавру
    facebook.com/c14news

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Во вторник, 3 марта, несколько представителей националистической организации "С14" пришли в Печерскую Лавру в Киеве в поиске "сепаратистов".

    Также они обвинили наместника, митрополита Павла в шпионаже, следует из трансляции на странице организации Facebook.

    "Мы пришли на территорию Лавры с экскурсией. Мы ищем здесь сепаратистов, которые воюют в Донбассе", — сказал один из организаторов.

    При этом он отметил, что ранее националисты участвовали в марше правых сил в столице и были на митинге у Верховной рады Украины. Националисты также интересовались у каждого, кто встречался им на пути, какому государству принадлежит Крым.

    facebook.com/c14news
    Националисты в Киеве пришли в Лавру

    Националисты встретили владыку Павла и его помощников на территории Лавры, обвинили его в сепаратизме и шпионаже. Разговор перерос в словесную перепалку. На место прибыл экипаж патрульной полиции и провели беседу с националистами. После беседы с полицией они покинули территорию Лавры.

    facebook.com/c14news/
    Националисты в Киеве пришли в Лавру

    Сторонники украинских националистических партий "Свобода" и "Национальный корпус", а также организации "Правый сектор" во вторник проводят в правительственном квартале в Киеве марш под лозунгом "За украинское будущее без олигархов".

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