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    Фотоленты

    Экскурсия в Лавре. Националисты искали "сепаратистов" и спрашивали, чей Крым

    (обновлено: )47606
    Националисты в Киеве пришли в Лавру
    Националисты в Киеве пришли в Лавру
    Националисты в Киеве пришли в Лавру
    Националисты в Киеве пришли в Лавру
    Националисты в Киеве пришли в Лавру
    Националисты в Киеве пришли в Лавру
    Националисты в Киеве пришли в Лавру
    Националисты в Киеве пришли в Лавру
    facebook.com/c14news
    Националисты в Киеве пришли в Лавру
    facebook.com/c14news
    Националисты в Киеве пришли в Лавру
    Националисты в Киеве пришли в Лавру
    facebook.com/c14news
    Националисты в Киеве пришли в Лавру
    Националисты в Киеве пришли в Лавру
    facebook.com/c14news/
    Националисты в Киеве пришли в Лавру
    facebook.com/c14news
    Националисты в Киеве пришли в Лавру
    facebook.com/c14news
    Националисты в Киеве пришли в Лавру
    facebook.com/c14news

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    Во вторник, 3 марта, несколько представителей националистической организации "С14" пришли в Печерскую Лавру в Киеве в поиске "сепаратистов".

    Также они обвинили наместника, митрополита Павла в шпионаже, следует из трансляции на странице организации Facebook.

    "Мы пришли на территорию Лавры с экскурсией. Мы ищем здесь сепаратистов, которые воюют в Донбассе", — сказал один из организаторов.

    При этом он отметил, что ранее националисты участвовали в марше правых сил в столице и были на митинге у Верховной рады Украины. Националисты также интересовались у каждого, кто встречался им на пути, какому государству принадлежит Крым.

    Националисты встретили владыку Павла и его помощников на территории Лавры, обвинили его в сепаратизме и шпионаже. Разговор перерос в словесную перепалку. На место прибыл экипаж патрульной полиции и провели беседу с националистами. После беседы с полицией они покинули территорию Лавры.

    Смотрите также: "Чемодан, вокзал, Мальдивы". Марш националистов в Киеве против олигархов

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