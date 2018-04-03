Экскурсия в Лавре. Националисты искали "сепаратистов" и спрашивали, чей Крым

Во вторник, 3 марта, несколько представителей националистической организации "С14" пришли в Печерскую Лавру в Киеве в поиске "сепаратистов".

Также они обвинили наместника, митрополита Павла в шпионаже, следует из трансляции на странице организации Facebook.

"Мы пришли на территорию Лавры с экскурсией. Мы ищем здесь сепаратистов, которые воюют в Донбассе", — сказал один из организаторов.

При этом он отметил, что ранее националисты участвовали в марше правых сил в столице и были на митинге у Верховной рады Украины. Националисты также интересовались у каждого, кто встречался им на пути, какому государству принадлежит Крым.

Националисты встретили владыку Павла и его помощников на территории Лавры, обвинили его в сепаратизме и шпионаже. Разговор перерос в словесную перепалку. На место прибыл экипаж патрульной полиции и провели беседу с националистами. После беседы с полицией они покинули территорию Лавры.

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