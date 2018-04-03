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    Налет С14 на Лавру: перепалка с митрополитом Павлом и полицией

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    Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены? (68)

    (обновлено: )18806
    Группа радикалов бегала по территории монастыря в Киево-Печерской Лавре, переругалась с настоятелем и патрульными полицейскими. Позднее члены С14 покинули Лавру.
    Радикалы из С14 ворвались в Лавру и вступили в перепалку с митрополитом Павлом
    Видео facebook.com/c14news

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В Киево-Печерской Лавре на территории монастыря УПЦ МП произошла перепалка между членами радикальной организации С14 и настоятелем Лавры митрополитом Павлом.

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    Ранее сообщалось, что несколько представителей С14 пришли в Печерскую Лавру в Киеве в поиске "сепаратистов". "Мы пришли на территорию Лавры с экскурсией. Мы ищем здесь сепаратистов, которые воюют в Донбассе", — говорится на странице организации в Facebook.

    Радикалы зашли на территорию монастыря, где им встретился митрополит Павел. В ходе словесной перепалки члены С14 обвинили его в шпионаже. После этого националисты покинули территорию Лавры, перед этим к месту событий прибыли несколько экипажей патрульной полиции.

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    Напомним, 18 марта радикалы из С14, "Сич" и партии "Традиции и порядок" пришли к Десятинному монастырю в Киеве. Они подожгли файеры и начали выкрикивать "Прочь ФСБ из Украины", "Крым наш", "Слава нации — смерть врагам".

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