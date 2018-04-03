Налет С14 на Лавру: перепалка с митрополитом Павлом и полицией

Видео facebook.com/c14news

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В Киево-Печерской Лавре на территории монастыря УПЦ МП произошла перепалка между членами радикальной организации С14 и настоятелем Лавры митрополитом Павлом.

Смотрите также: "Чемодан, вокзал, Мальдивы". Марш националистов в Киеве против олигархов

Ранее сообщалось, что несколько представителей С14 пришли в Печерскую Лавру в Киеве в поиске "сепаратистов". "Мы пришли на территорию Лавры с экскурсией. Мы ищем здесь сепаратистов, которые воюют в Донбассе", — говорится на странице организации в Facebook.

Радикалы зашли на территорию монастыря, где им встретился митрополит Павел. В ходе словесной перепалки члены С14 обвинили его в шпионаже. После этого националисты покинули территорию Лавры, перед этим к месту событий прибыли несколько экипажей патрульной полиции.

Читайте также: Националисты объявили войну олигархам. Никто не испугался

Напомним, 18 марта радикалы из С14, "Сич" и партии "Традиции и порядок" пришли к Десятинному монастырю в Киеве. Они подожгли файеры и начали выкрикивать "Прочь ФСБ из Украины", "Крым наш", "Слава нации — смерть врагам".