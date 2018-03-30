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    Общество

    В МВД пожаловались на храм в Раде

    Тема:

    Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены? (66)

    (обновлено: )10103
    В МВД обратился Комитет избирателей Украины с призывом проверить законность функционирования храма УПЦ МП в помещении комитетов Верховной Рады по адресу ул. Садовая 3а.
    Храм УПЦ МП в Верховной Раде
    pravlife.org

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Организация "Комитет избирателей Украины" (КИУ) обратилась в МВД с просьбой проверить законность функционирования храма Украинской православной центры Московского патриархата (УПЦ МП) в помещении комитетов Верховной Рады, сообщил в пятницу гендиректор КИУ Алексей Кошель.

    Андрей Портнов. Архивное фото
    УНИАН
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    "Комитет избирателей Украины" — общественная организация, которая отслеживает работу депутатов Рады, а также подготовку к выборам и их проведение.

    "Обратились с официальным письмом в Министерство внутренних дел относительно незаконного функционирования так называемого храма УПЦ (Московский патриархат) в помещении комитетов Верховной Рады по адресу ул. Садовая 3а. Просим провести проверку и принять законные меры реагирования по факту захвата помещения административного здания и нанесения вреда государству", — написал Кошель на своей странице в Facebook.

    В КИУ считают, что культовое заведение УПЦ функционирует незаконно, с нарушением действующего законодательства Украины. "Кроме этого, за восемь лет функционирования так называемого храма государству мог быть нанесен ущерб из-за неуплаты средств за пользование помещением, электроэнергией и другими коммунальными услугами", — заявил Кошель.

    Алексей Кошель/Facebook, 30 марта 2018

    В настоящее время в Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь. При этом УПЦ МП неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.

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