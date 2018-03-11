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    Фотоленты

    Неизвестные подожгли часовню УПЦ в Киеве

    Тема:

    Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены? (60)

    (обновлено: )124
    Поджог часовни УПЦ в Киеве
    Поджог часовни УПЦ в Киеве
    Поджог часовни УПЦ в Киеве
    Поджог часовни УПЦ в Киеве
    Поджог часовни УПЦ в Киеве
    Поджог часовни УПЦ в Киеве
    Поджог часовни УПЦ в Киеве
    Поджог часовни УПЦ в Киеве
    Киевская митрополия УПЦ
    Поджог часовни УПЦ в Киеве
    Поджог часовни УПЦ в Киеве
    Киевская митрополия УПЦ
    Поджог часовни УПЦ в Киеве
    Поджог часовни УПЦ в Киеве
    Киевская митрополия УПЦ
    Поджог часовни УПЦ в Киеве
    Поджог часовни УПЦ в Киеве
    Киевская митрополия УПЦ
    Поджог часовни УПЦ в Киеве
    Поджог часовни УПЦ в Киеве
    Киевская митрополия УПЦ
    Поджог часовни УПЦ в Киеве
    Поджог часовни УПЦ в Киеве
    Киевская митрополия УПЦ

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    Поджог часовни УПЦ в Киеве

    В ночь на 10 марта неизвестные подожгли деревянную часовню Украинской православной церкви Московского патриархата в Оболонском районе Киева на улице Автозаводской, 68, сообщается на сайте Киевской митрополии УПЦ МП.

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    Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм. Уточняется, что неизвестные попытались поджечь "храм в честь Преображения Господня" около трех часов ночи.

    На место преступления прибыли сотрудники полиции. Церковь заявляет, что по факту преступления открыто уголовное производство.

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