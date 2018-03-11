Неизвестные подожгли часовню УПЦ в Киеве

В ночь на 10 марта неизвестные подожгли деревянную часовню Украинской православной церкви Московского патриархата в Оболонском районе Киева на улице Автозаводской, 68, сообщается на сайте Киевской митрополии УПЦ МП.

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Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм. Уточняется, что неизвестные попытались поджечь "храм в честь Преображения Господня" около трех часов ночи.

На место преступления прибыли сотрудники полиции. Церковь заявляет, что по факту преступления открыто уголовное производство.