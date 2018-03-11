Хроника 10 марта: Украина - "аспирант" НАТО, поджог часовни УПЦ в Киеве

Людмила Калита, РИА Новости Украина

субботу, 10 марта, НАТО официально признала стремление Украины получить полноценное членство в Альянсе, во время кибератаки на серверы правительства ФРГ были похищены документы по Украине. Помимо этого Украина оказалась на 4 месте в медальном зачете Паралимпиады. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

НАТО дала Украине статус страны-аспиранта

НАТО официально признала стремление Украины получить полноценное членство в Альянсе. В связи с этим НАТО предоставило Украине статус страны-аспиранта. Новый статус означает, что страна официально задекларировала свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ.

Кибератака на серверы правительства ФРГ: похищены документы по Украине

Атаковавшие правительственные серверы Германии хакеры похитили протокол переговоров ЕС и Великобритании по поводу Brexit и документы по переговорам ЕС с Украиной и Белоруссией, пишет журнал Spiegel. По данным СМИ, во время кибератаки было похищено шесть документов: первым был украден материал по Brexit, а к моменту похищения документов по Украине и Белоруссии немецкие правоохранители уже зафиксировали атаку, и она проходила под их контролем.

ВСУ заявляют об обстрелах на Донбассе

Cиловики заявили, что ополченцы три раза нарушили режим перемирия на Донбассе в субботу, один военный получил ранение. Контактная группа по Украине договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 5 марта. "С начала суток зафиксировано три обстрела укреплений украинских защитников… В результате вражеского огня один украинский военный получил ранение", — говорится в сообщении пресс-центра штаба военной операции в Facebook.

Спецоперация по разоблачению Рубана длилась 10 месяцев – МВД

Специальная операция по разоблачению главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана длилась 9-10 месяцев, заявил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко. Ранее сообщалось о задержании Рубана с якобы большим количеством оружия на линии соприкосновения в Донбассе 8 марта. Днем, 9 марта, суд Киева арестовал его на 2 месяца. Рубан известен как посредник Киева по обмену пленными с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР, работавший с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе весной 2014 года.

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Ярош сообщил о вербовке украинских добровольцев в частные военные компании

Бывший глава "Правого сектора", основатель "Украинской добровольческой армии" Дмитрий Ярош в эфире телеканала ZIK сообщил о вербовке украинцев западными частными военными компаниями (ЧВК). По словам Яроша, предложения о службе украинцев в западных ЧВК поступали ему не раз. При этом он отметил, что украинские власти не контролируют тех, кто отправляется служить за границу.

Неизвестные подожгли часовню УПЦ в Киеве

В ночь на 10 марта неизвестные подожгли деревянную часовню Украинской православной церкви Московского патриархата в Оболонском районе Киева. Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм. Уточняется, что неизвестные попытались поджечь "храм в честь Преображения Господня" около трех часов ночи. Церковь заявляет, что по факту преступления открыто уголовное производство.

Украина на 4 месте в медальном зачете Паралимпиады

В первой дисциплине на Паралимпиаде — биатлоне — украинские атлеты завоевали сразу 5 медалей. Одна из которых — высшей пробы. Вторую золотую медаль Паралимпиады Украина завоевала — в лыжных гонках на дистанции 15 км сидя победу одержал украинский спортсмен Максим Яровой. ТСН Украина оказалась на 4 месте в медальном зачете Паралимпиады

Маск представил уникальный проект системы подземных тоннелей

Глава американской компании SpaceX Илон Маск представил проект системы подземных тоннелей с передвигающимися по ним электроавтобусами, видео проекта опубликовано в Twitter Маска. Разработкой системы тоннелей занимается компания Boring, принадлежащая бизнесмену. "В замкнутую городскую систему будет входить 1 тысяча маленьких станций размером с одно парковочное место, с которых вы сможете попасть в место назначения и полностью слиться со структурой города, вместо больших станций, как в метро", — заявил Маск.

Профессиональный праздник — День землеустроителя — отмечается в Украине ежегодно с 2000 года во вторую субботу марта. Дата установлена Указом Президента Украины от 11 декабря 1999 года "О дне землеустроителя" в поддержку инициативы Государственного комитета Украины по земельным ресурсам и Союза землеустроителей Украины и в свете проведения земельных реформ по рациональному использованию и сохранению земельных ресурсов.