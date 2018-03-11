Хроника 10 марта: Украина - "аспирант" НАТО, поджог часовни УПЦ в Киеве

Людмила Калита, РИА Новости Украина
субботу, 10 марта, НАТО официально признала стремление Украины получить полноценное членство в Альянсе, во время кибератаки на серверы правительства ФРГ были похищены документы по Украине. Помимо этого Украина оказалась на 4 месте в медальном зачете Паралимпиады. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.
НАТО дала Украине статус страны-аспиранта
НАТО официально признала стремление Украины получить полноценное членство в Альянсе. В связи с этим НАТО предоставило Украине статус страны-аспиранта. Новый статус означает, что страна официально задекларировала свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ.
Кибератака на серверы правительства ФРГ: похищены документы по Украине
Атаковавшие правительственные серверы Германии хакеры похитили протокол переговоров ЕС и Великобритании по поводу Brexit и документы по переговорам ЕС с Украиной и Белоруссией, пишет журнал Spiegel. По данным СМИ, во время кибератаки было похищено шесть документов: первым был украден материал по Brexit, а к моменту похищения документов по Украине и Белоруссии немецкие правоохранители уже зафиксировали атаку, и она проходила под их контролем.
ВСУ заявляют об обстрелах на Донбассе
Cиловики заявили, что ополченцы три раза нарушили режим перемирия на Донбассе в субботу, один военный получил ранение. Контактная группа по Украине договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 5 марта. "С начала суток зафиксировано три обстрела укреплений украинских защитников… В результате вражеского огня один украинский военный получил ранение", — говорится в сообщении пресс-центра штаба военной операции в Facebook.
Спецоперация по разоблачению Рубана длилась 10 месяцев – МВД
Специальная операция по разоблачению главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана длилась 9-10 месяцев, заявил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко. Ранее сообщалось о задержании Рубана с якобы большим количеством оружия на линии соприкосновения в Донбассе 8 марта. Днем, 9 марта, суд Киева арестовал его на 2 месяца. Рубан известен как посредник Киева по обмену пленными с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР, работавший с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе весной 2014 года.
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Ярош сообщил о вербовке украинских добровольцев в частные военные компании
Бывший глава "Правого сектора", основатель "Украинской добровольческой армии" Дмитрий Ярош в эфире телеканала ZIK сообщил о вербовке украинцев западными частными военными компаниями (ЧВК). По словам Яроша, предложения о службе украинцев в западных ЧВК поступали ему не раз. При этом он отметил, что украинские власти не контролируют тех, кто отправляется служить за границу.
Неизвестные подожгли часовню УПЦ в Киеве
В ночь на 10 марта неизвестные подожгли деревянную часовню Украинской православной церкви Московского патриархата в Оболонском районе Киева. Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм. Уточняется, что неизвестные попытались поджечь "храм в честь Преображения Господня" около трех часов ночи. Церковь заявляет, что по факту преступления открыто уголовное производство.
Украина на 4 месте в медальном зачете Паралимпиады
В первой дисциплине на Паралимпиаде — биатлоне — украинские атлеты завоевали сразу 5 медалей. Одна из которых — высшей пробы. Вторую золотую медаль Паралимпиады Украина завоевала — в лыжных гонках на дистанции 15 км сидя победу одержал украинский спортсмен Максим Яровой.
Маск представил уникальный проект системы подземных тоннелей
Глава американской компании SpaceX Илон Маск представил проект системы подземных тоннелей с передвигающимися по ним электроавтобусами, видео проекта опубликовано в Twitter Маска. Разработкой системы тоннелей занимается компания Boring, принадлежащая бизнесмену. "В замкнутую городскую систему будет входить 1 тысяча маленьких станций размером с одно парковочное место, с которых вы сможете попасть в место назначения и полностью слиться со структурой города, вместо больших станций, как в метро", — заявил Маск.
Профессиональный праздник — День землеустроителя — отмечается в Украине ежегодно с 2000 года во вторую субботу марта. Дата установлена Указом Президента Украины от 11 декабря 1999 года "О дне землеустроителя" в поддержку инициативы Государственного комитета Украины по земельным ресурсам и Союза землеустроителей Украины и в свете проведения земельных реформ по рациональному использованию и сохранению земельных ресурсов.