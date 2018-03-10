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    Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 61
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    Президент Петр Порошенко, митрополит УПЦ Онуфрий и Ирина Геращенко
    Обмен пленными. Порошенко ожидает освобождения нескольких военных
    19:42 20.01.2018
    426Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий пообещал делать все от него зависящее для дальнейшего освобождения украинцев, говорится в сообщении на сайте президента в субботу.
    Митрополит Онуфрий освящал воды Днепра у Свято-Покровского собора в Киеве
    Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра и поздравил с праздником Богоявления
    16:23 19.01.2018
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    Митрополит Онуфрий поздравлял киевлян и гостей города с праздником Богоявления и окропил святой водой. После чего все желающие окунулись в крещенскую купель.
    Празднование Крещения 2018 в Киеве
    Это большой день, святой день. Украина отмечает Крещение
    16:22 19.01.2018
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    В этот день нужно отвлечься от суеты, по-новому взглянуть на свою жизнь и внимательнее отнестись к тому, что Господь дает каждому из нас ежедневно, призвал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний.
    Александр Усик подарил митрополиту Онуфрию боксерские перчатки
    Усик подарил боксерские перчатки предстоятелю УПЦ Онуфрию
    04:11 18.01.2018
    645
    Встреча состоялась в резиденции предстоятеля в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. Украинского чемпиона сопровождали его супруга Екатерина и тренер Сергей Ватаманюк.
    Филарет и Онуфрий
    Онуфрий и Филарет. Почувствуйте разницу
    19:46 05.01.2018
    3643Письмо Филарета: покаяния не получилось
    После призывов к "войне до победного конца" униаты и раскольники закрыли для себя возможность диалога с жителями Донбасса. В то же время УПЦ, занимающая примирительную позицию, такую возможность сохранила.
    Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в Киево-Печерской лавре встретился с матерями и женами освобожденных конце декабря военнопленных
    Митрополит Онуфрий об обмене пленными: "Мы должны друг друга прощать"
    17:52 04.01.2018
    484Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Митрополит Онуфрий сообщил в беседе с корреспондентом РИА Новости Украина, что переговоры об обмене длились примерно около года и шли сложно.
    Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в Киево-Печерской лавре встретился с матерями и женами освобожденных конце декабря военнопленных
    Списки для нового обмена пленными в Донбассе уже поданы - УПЦ МП
    16:28 04.01.2018
    251Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий сообщил, что в новых списках на обмен пленными предусматривается формула "10 на 10".
    Пресс-конференция предстоятеля УПЦ КП Филарета
    Околоцерковные маневры
    12:14 02.12.2017
    1205Письмо Филарета: покаяния не получилось
    Письмо Филарета вызвало возбуждение не только в церковных, но и в политических кругах. Сторонники православия увидели в этом шаге капитуляцию.
    Открытие Архиерейского собора РПЦ
    РПЦ впервые признала независимый статус Украинской православной церкви
    15:26 30.11.2017
    401Письмо Филарета: покаяния не получилось
    Ранее митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий на заседании Архиерейского собора попросил подчеркнуть особый статус Украинской православной церкви Московского патриархата в уставе РПЦ.
    Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Архивное фото
    Более 300 тысяч требуют отменить рассмотрение Радой антицерковных инициатив
    13:26 30.11.2017
    289Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    По словам митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, в адрес Украинской православной церкви Московского патриархата поступило более трехсот тысяч подписей в защиту УПЦ.
    Заграничный паспорт
    Верующим отказывают в выдаче паспортов без чипов - предстоятель УПЦ
    12:51 30.11.2017
    952Письмо Филарета: покаяния не получилось
    По словам предстоятеля УПЦ Онуфрия, большая часть православных верующих считает, что принятие и использование электронных документов является "греховным действием, равноценным отречению от Христа".
    Крещение Киевской Руси-Украины
    День крещения Руси: стотысячный Крестный ход УПЦ
    18:39 27.07.2017
    1501День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев
    Крестный ход сопровождали 11 чудотворных икон, 6 из которых явлены уже в новейший период, после состоявшегося 25 лет тому назад Харьковского Архиерейского Собора.
    ЛГБТ-марш в Киеве
    УПЦ МП просит власти Киева запретить марш ЛГБТ-сообщества
    16:10 14.06.2017
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    Как подчеркнул митрополит Онуфрий , городским властям следует "прислушиваться к мнению верующей общины столицы и не допустить проведения так называемых гей-парадов и подобных им позорных мероприятий".
    Служба Онуфрия на Крещение
    Митрополит УПЦ о смысле праздника Крещения и о том, как освящать воду
    16:58 19.01.2017
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    В четверг, 19 января, православные празднуют Крещение Господне - один из главных христианских праздников. Управляющий делами УПЦ рассказал о смысле праздника и о том, как освящать воду.
    Служба Онуфрия на Крещение
    Митрополит Онуфрий на Крещение освятил воды Днепра в Киеве 
    16:33 19.01.2017
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    Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий в четверг, на Крещение, освятил воды Днепра в Оболонском районе Киева возле Свято-Покровского собора. Подробнее смотрите в фоторепортаже.
    Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий поздравил украинцев с Рождеством
    Поздравления с Рождеством от предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия 
    08:10 07.01.2017
    654Год 2017: планы, перспективы, ожидания
    Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обратился с традиционным видеообращением к пастве по случаю Рождества Христова. Он поздравил верующих с праздником.
    Предстоятель УПЦ назвал главное событие 2016 года
    Предстоятель УПЦ назвал главное событие 2016 года
    19:23 22.12.2016
    215Избрание митрополита Онуфрия главой УПЦ МП
    Одним из важнейших событий уходящего года стал Всеукраинский крестный ход, собравший в Киеве 27-28 июля более 80 тысяч верующих, а по всей Украине - около полумиллиона участников.
    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
    РПЦ не согласится на независимость Украинской церкви – патриарх Кирилл
    12:01 21.11.2016
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    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил предстоятеля УПЦ МП Онуфрия "за его мужество и твердость в отстаивании святого православия и за сохранение канонического единства Церкви".
    Глава Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и посол США в Украине Мари Йованович
    Онуфрий пожаловался послу США на проект Рады о статусе УПЦ МП
    13:02 20.10.2016
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    В УПЦ МП считают законопроект нарушающим Конституцию в части предоставления права на свободу мировоззрения и вероисповедания. На встрече также речь зашла о докладе Госдепа США о религиозной ситуации в Украине.
    Крестный ход УПЦ МП в центре Киева. Архивное фото
    УПЦ заявляет о давлении на нее со стороны силовиков
    13:16 13.09.2016
    1018Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    Как говорится в заявлении УПЦ МП, вызывает глубокое беспокойство настойчивое стремление прокуратуры исследовать обстоятельства последних лет пребывания блаженнейшего Митрополита Владимира во главе УПЦ.
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