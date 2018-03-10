В этот день нужно отвлечься от суеты, по-новому взглянуть на свою жизнь и внимательнее отнестись к тому, что Господь дает каждому из нас ежедневно, призвал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний.
После призывов к "войне до победного конца" униаты и раскольники закрыли для себя возможность диалога с жителями Донбасса. В то же время УПЦ, занимающая примирительную позицию, такую возможность сохранила.
В УПЦ МП считают законопроект нарушающим Конституцию в части предоставления права на свободу мировоззрения и вероисповедания. На встрече также речь зашла о докладе Госдепа США о религиозной ситуации в Украине.
Как говорится в заявлении УПЦ МП, вызывает глубокое беспокойство настойчивое стремление прокуратуры исследовать обстоятельства последних лет пребывания блаженнейшего Митрополита Владимира во главе УПЦ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".