Митрополит Онуфрий рассказал, к чему приведет автокефалия в Украине

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Митрополит Онуфрий рассказал, что думает о предложении президента Петра Порошенко о создании автокефалии, сообщает пресс-служба УПЦ.

По его словам, церковь уже имеет все, что нужно для главной миссии — спасения, а людям надо беречь то, что есть.

Митрополит Онуфрий подчеркнул, что политики настаивают, чтобы церковь жила так как они хотят.

"Я, как человек, священник, могу сказать одно — тот путь, который они предлагают — принесет нам много ограничений. На этом пути мы будем людьми второго сорта и на этом пути будет сложно сохранить чистоту веры. Поэтому надо беречь то, что мы имеем. А наша Церковь имеет все, что нужно для спасения". — отметил Блаженнейший владыка.

Напомним, 17 апреля президент Петр Порошенко в ходе встречи с главами парламентских фракций заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно автокефалии православной церкви в Украине. В четверг, 19 апреля, Верховная Рада поддержала "церковную инициативу" президента. По словам Порошенко, решение Константинопольского синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля.