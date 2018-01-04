Митрополит Онуфрий об обмене пленными: "Мы должны друг друга прощать"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украинская православная церковь (УПЦ) продолжит дело обмена пленными до тех пор, пока не освободит всех. Сейчас подан новые списки, в которых пока не так много фамилий. Когда появится новая информация о пленных, списки дополнят. Об этом сказал Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий во время встречи с освобожденными заложниками и их родственниками.

Встреча состоялась в среду в резиденции митрополита в Киево-Печерской лавре и вызвала большой интерес у прессы — небольшой кабинет Предстоятеля едва вместил все камеры. Пришли некоторые освобожденные в результате недавнего "большого обмена", их родители и родственники, а также родственники тех, кто остается в неволе.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в Киево-Печерской лавре встретился с матерями и женами освобожденных конце декабря военнопленных

В конце декабря состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными . Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 соответственно. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29". Договоренность об этом обмене была достигнута в ходе встречи Предстоятеля Русской православной церкви Патриарха Кирилла с руководителем ДНР Александром Захарченко, исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником и Медведчуком.

А с инициативой обмена выступила УПЦ. Сначала к митрополиту Онуфрию обратился бывший "киборг", офицер ВСУ Сергей Белошицкий, обратились родственники пленных. Затем сам Онуфрий обратился к Патриарху Кириллу. После чего Патриарх Кирилл обратился к тем, от кого зависит решение вопроса.

Митрополит Онуфрий сообщил в беседе с корреспондентом РИА Новости Украина, что переговоры об обмене длились примерно около года и шли сложно.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в Киево-Печерской лавре встретился с матерями и женами освобожденных конце декабря военнопленных

Последняя встреча по этому поводу состоялась 25 декабря 2017, и на этой встрече договорились менять "всех на всех". И, хотя и не вышло так на этот раз, но все же — "процесс пошел".

А началось все с обращения к митрополиту Сергея Белошицкого (принимавшего участие в охране Крестного хода в 2015 году).

"С его личного обращения начался весь процесс… (закончившийся большим обменом — Ред.). Не мы их освободили, Бог их освободил", — сказал митрополит.

Спрашиваю, какие были трудности? "Нас все время затягивали в политическую плоскость, а мы затягивали их в духовную плоскость, — ответил Онуфрий. — Вот это была трудность, пока мы не затянули их в духовную плоскость, что надо прощать человеку. Да, возможно, кто-то и сделал что-то такое, что подлежит, по юридическим законам, какой-то оценке такой… Но мы мы просили: давайте забудем это все, потому что мы все люди, мы все грешные, и нет ни одного человека, который бы на Земле прожил и не имел бы какого-то пятна… Поэтому мы должны друг друга прощать".

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Митрополит отметил, что сейчас подготовлены и поданы новые списки, "с одной стороны около десяти фамилий, с другой — немножко больше". Отвечая на вопрос о том, кто занимается судьбами тех, кто находится в качестве заложников у украинской стороны, Онуфрий сказал, что ими занимается не церковь, а "занимается СБУ" (там решают, кого обменять — Ред.).

Но и церковь не бездействует.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в Киево-Печерской лавре встретился с матерями и женами освобожденных конце декабря военнопленных

"Нам подали информацию о нескольких людях, которые на нашей территории находятся в тюрьме, и мы предлагаем: этих людей отпустить, а они (ополченцы — Ред.) пусть отпустят определенных людей из списков, которые мы подали", — рассказал митрополит.

Выступая перед делегацией бывших пленных и их родных, митрополит подчеркнул, что политика церкви — это милосердие.

"Мы действуем в плоскости милосердия. А политики действуют в плоскости закона. Там (В Донбассе — Ред.) одни законы, здесь другие законы… Одни говорят, что те, кто у нас (содержатся как пленные — Ред.) — преступники, а наши — не преступники, те говорят: наоборот, что эти преступники, а другие нет. У каждого своя правда. Я понимаю, что у нас одни законы, в Донецке другие законы, по этим законам, по другим — они герои…. А мы просим милосердия", — отметил Онуфрий.

Он подчеркнул: и те, кто находится в плену, и те, кто "сидят в мягких креслах" начальников, должны отдавать себе отчет в том, что, прежде всего — "все мы люди".

"Никто от тюрьмы и от сумы не зарекается. Сегодня ты, может, в мягком кресле, а завтра… Если мы не будем друг друга прощать, то у нас просто жизни не будет, тогда никакого дьявола не нужно", — сказал Предстоятель УПЦ.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в Киево-Печерской лавре встретился с матерями и женами освобожденных конце декабря военнопленных

Он добавил: было трудно некоторым людям это объяснить, но — "слава Богу, что православные и тут, и там, все-таки, есть понимание".

Понимание есть и среди тех, кто побывал в АТО. Бывший "киборг" Сергей Белошицкий отметил, что необходимо прекратить кровопролитие.

"И сейчас продолжается АТО, которую наши политики почему-то боятся назвать войной. Но она происходит и, самое страшное, она происходит между нашими православными народами. Поэтому надо прекратить ее как можно быстрее. Понятно, что условия для нас будут неинтересные, но надо ее прекращать. А время всех вылечит", — сказал он журналистам.

Во время встречи родственники тех, кто остается в положении заложников, выражали тревогу: "теперь таких не так много осталось, как бы не получилось так, что все забудут о них".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в Киево-Печерской лавре встретился с матерями и женами освобожденных конце декабря военнопленных

Митрополит Онуфрий в ответ предложил всем, кто имеет информацию о пленных, сообщать в УПЦ, их занесут в списки и будут подавать на обмен. По словам Предстоятеля УПЦ, церковь будет прилагать все необходимые усилия "до тех пор, пока не освободят всех".

Переговоры продолжаются. Заместитель министра юстиции Денис Чернышев сообщил, что представители Украины в ближайшую пятницу проведут встречу по вопросу нового обмена пленными с ополченцами Донбасса.