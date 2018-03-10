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    Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 27
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    Филарет и Онуфрий
    Онуфрий и Филарет. Почувствуйте разницу
    19:46 05.01.2018
    3643Письмо Филарета: покаяния не получилось
    После призывов к "войне до победного конца" униаты и раскольники закрыли для себя возможность диалога с жителями Донбасса. В то же время УПЦ, занимающая примирительную позицию, такую возможность сохранила.
    Арсений Яценюк в суде
    Хроника 11 декабря: Саакашвили отпустили, допрос Яценюка и Авакова, теракт в Нью-Йорке
    09:15 12.12.2017
    524
    Накануне Арсения Яценюка и Арсена Авакова допросили по делу экс-президента Виктора Януковича, РЖД перевели все пассажирские поезда в обход Украины, украинцам впервые за 18 лет изменили нормы питания, а в Нью-Йорке произошел новый теракт.
    Во время молебна на Софийской площади
    Обнародовано еще одно письмо Филарета об автокефалии УПЦ КП
    01:20 12.12.2017
    593Письмо Филарета: покаяния не получилось
    Пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий Зоря опубликовал письмо патриарха Филарета (Денисенко) к главе РПЦЗ Илариону, которое, как утверждает Зоря, было отправлено в тот же день, что к епископату РПЦ.
    Предстоятель УПЦ КП Филарет. Архивное фото
    Инициатива о примирении исходила от Киевского патриархата - УПЦ
    00:10 06.12.2017
    200Письмо Филарета: покаяния не получилось
    Глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря), комментируя письмо Филарета, заявил, что инициатива о примирении исходила именно от УПЦ Киевского патриархата.
    Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет
    Филарет о своем письме РПЦ: была протянута рука дружбы, но ее отвергли
    19:00 05.12.2017
    318Письмо Филарета: покаяния не получилось
    Говоря о перспективах диалога двух конфессий по их сближению, предстоятель УПЦ КП отметил, что это зависит от другой стороны: "Мы за диалог, но наша позиция известна - мы никогда не станем частью Московского патриархата".
    Елена Дьяченко
    Эксперт сравнила письмо Филарета с минскими соглашениями
    03:30 04.12.2017
    470Письмо Филарета: покаяния не получилось
    Ситуация с митрополитом УПЦ КП напоминает Минские соглашения, когда Украина декларирует приверженность договоренностям, а по факту ни одного закона для их выполнения принято не было. Об этом в эфире "ГС" заявила директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.
    Пресс-конференция предстоятеля УПЦ КП Филарета. Архивное фото
    Глава УПЦ КП Филарет готов встретиться с патриархом Кириллом - СМИ
    02:48 04.12.2017
    352Письмо Филарета: покаяния не получилось
    По словам Главы Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарха Филарета, пока предложений о переговорах с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом не поступало.
    Пресс-конференция предстоятеля УПЦ КП Филарета
    Эксперт ответила, зачем Филарету понадобилось писать РПЦ
    02:30 03.12.2017
    1388Письмо Филарета: покаяния не получилось
    Понимая, что надо кому-то передавать свой пост, Филарет проверяет реакцию своего окружения, чтобы выявить достойного возглавить верующих кандидата. Об этом в эфире "ГС" заявила политический эксперт Светлана Кушнир.
    Киево-Печерская Лавра
    УПЦ МП о заявлениях Филарета: "ложь, оправдания, попытки остаться в тренде"
    15:59 01.12.2017
    690Письмо Филарета: покаяния не получилось
    Представитель УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич отметил, что у Филарета проблески церковного сознания омрачены мирскими мудрствованиями.
    Инфографика. История церковного раскола
    История церковного раскола в Украине 
    15:33 01.12.2017
    1932Письмо Филарета: покаяния не получилось
    Обращение патриарха УПЦ КП Филарета к Архиерейскому собору РПЦ в Москве подняло на поверхность вопрос о преодолении раскола в украинской православной церкви. История раскола тянется с 1990-х годов прошлого века.
    Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет. Архивное фото
    Не отрекусь от киевской кафедры до смерти - Филарет
    15:21 01.12.2017
    257Письмо Филарета: покаяния не получилось
    Филарет заявил на пресс-конференции в пятницу, что не намерен отрекаться от поста главы Киевского патриархата, даже если это помогло бы диалогу об автокефалии.
    Глава УПЦ КП Филарет
    УПЦ КП об автокефалии: будем говорить с Константинополем, если откажет Москва
    15:18 01.12.2017
    638Письмо Филарета: покаяния не получилось
    Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет отметил, что если Москва не хочет вести переговоры об автокефалии, то будем продолжать переговоры с патриархом константинопольским.
    Предстоятель УПЦ Филарет на встрече Арсения Яценюка с религиозными лидерами в Киеве
    УПЦ КП никогда не вернется в Московский патриархат – Филарет
    15:02 01.12.2017
    406Письмо Филарета: покаяния не получилось
    Предстоятель УПЦ Киевского патриархата опроверг намерение церкви вернуться в Московский патриархат, хотя подтвердил начало диалога о примирении.
    Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет
    Филарет сообщил, почему не получилось примирения между РПЦ и УПЦ КП
    14:48 01.12.2017
    3748Письмо Филарета: покаяния не получилось
    Глава Украинской православной церкви киевского патриархата Филарет сообщил, что примирения не случилось, так как РПЦ, воспользовавшись его обращением, направил не на примирение и на решение вопроса автокефалии украинской церкви.
    Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет
    Глава УПЦ КП объяснил, зачем хотел примирения с РПЦ
    14:42 01.12.2017
    588
    Филарет заявил, что обратился к Архиерейскому собору РПЦ с предложением о примирении ради создания автокефальной украинской православной церкви.
    Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет во время торжественной церемонии освящения и установки приобретенных крестов отстроенной Николаевской церкви из села Городище Черниговской области.
    Инициатива о примирении с РПЦ пришла в Киев через Нью-Йорк - Филарет
    14:21 01.12.2017
    698Письмо Филарета: покаяния не получилось
    Накануне было опубликовано письмо Филарета, в котором он предложил возобновить диалог с Русской православной церковью. Филарет также заявил, что не просил о прощении.
    Пресс-конференция предстоятеля УПЦ КП Филерат. Онлайн
    Пресс-конференция предстоятеля УПЦ КП Филарета 
    14:00 01.12.2017
    3455Письмо Филарета: покаяния не получилось
    Тема пресс-конференции - начало диалога с Русской православной церковью о признании автокефалии Украинской Церкви.
    Во время молебна на Софийской площади
    Письмо Филарета к Архиерейскому собору было инициативой авторов - РПЦ
    12:10 01.12.2017
    470Письмо Филарета: покаяния не получилось
    Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, что перед обращением Филарета к Архиерейскому собору состоялась встреча с "авторами письма".
    Крестный ход УПЦ КП. Архивное фото
    УПЦ КП готовa к диалогу с РПЦ об автокефалии, а не о присоединении
    02:25 01.12.2017
    758Письмо Филарета: покаяния не получилось
    Патриарх Филарет написал письмо "по просьбе, высказанной от имени и по поручению патриарха Кирилла" и рассчитывал, что оно станет шагом к признанию РПЦ автокефалии Киевского патриархата.
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    10:32 01.10.2017
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