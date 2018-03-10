После призывов к "войне до победного конца" униаты и раскольники закрыли для себя возможность диалога с жителями Донбасса. В то же время УПЦ, занимающая примирительную позицию, такую возможность сохранила.
Накануне Арсения Яценюка и Арсена Авакова допросили по делу экс-президента Виктора Януковича, РЖД перевели все пассажирские поезда в обход Украины, украинцам впервые за 18 лет изменили нормы питания, а в Нью-Йорке произошел новый теракт.
Пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий Зоря опубликовал письмо патриарха Филарета (Денисенко) к главе РПЦЗ Илариону, которое, как утверждает Зоря, было отправлено в тот же день, что к епископату РПЦ.
Глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря), комментируя письмо Филарета, заявил, что инициатива о примирении исходила именно от УПЦ Киевского патриархата.
Говоря о перспективах диалога двух конфессий по их сближению, предстоятель УПЦ КП отметил, что это зависит от другой стороны: "Мы за диалог, но наша позиция известна - мы никогда не станем частью Московского патриархата".
Ситуация с митрополитом УПЦ КП напоминает Минские соглашения, когда Украина декларирует приверженность договоренностям, а по факту ни одного закона для их выполнения принято не было. Об этом в эфире "ГС" заявила директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.
Понимая, что надо кому-то передавать свой пост, Филарет проверяет реакцию своего окружения, чтобы выявить достойного возглавить верующих кандидата. Об этом в эфире "ГС" заявила политический эксперт Светлана Кушнир.
Обращение патриарха УПЦ КП Филарета к Архиерейскому собору РПЦ в Москве подняло на поверхность вопрос о преодолении раскола в украинской православной церкви. История раскола тянется с 1990-х годов прошлого века.
Глава Украинской православной церкви киевского патриархата Филарет сообщил, что примирения не случилось, так как РПЦ, воспользовавшись его обращением, направил не на примирение и на решение вопроса автокефалии украинской церкви.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".