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В пятницу украинцы отмечают один из главных христианских праздников - Крещение. По традиции в этот день люди святят воду, а смельчаки окунаются в прорубь, дабы очиститься от грехов. Подхватили этот обычай и украинские политики, не брезгуя лишний раз на этом попиариться.