В каждом регионе Украины были определены официальные места для купания в прорубях, где дежурили спасатели, водолазы службы и медицинские работники. По данным спасателей, празднование Крещения прошло без происшествий.
В этот день нужно отвлечься от суеты, по-новому взглянуть на свою жизнь и внимательнее отнестись к тому, что Господь дает каждому из нас ежедневно, призвал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний.
По информации СМИ, несколько активистов провели акцию на пляже Запорожья, где священники УПЦ проводили обряд Крещения, так они напомнили о конфликте по поводу отпевания погибшего ребенка в одном из храмов города.
На Оболонской набережной звучали радостные крики, эмоции лились через край. Киевские "моржи" на Крещение пришли семьями. В прорубь, не боясь холодную воду, бросались не только юные стройные девушки и татуированные качки, но и совсем еще маленькие детки.
В пятницу украинцы отмечают один из главных христианских праздников - Крещение. По традиции в этот день люди святят воду, а смельчаки окунаются в прорубь, дабы очиститься от грехов. Подхватили этот обычай и украинские политики, не брезгуя лишний раз на этом попиариться.
Где 19 января можно будет безопасно окунуться в прорубь в Днепре, а также как правильно это сделать, прокомментировали в эфире "ГС" пресс-секретарь КП "Плесо" Евгений Кобан и кандидат медицинских наук Виктор Сидоренко.
Христос крестился и освятил естество вод, и поэтому крещенскую воду приносят домой и хранят весь год. В православной церкви и в народе сложилось такое отношение к богоявленской воде, что ее принимают только натощак как великую святыню.
Существует традиция купаний на Крещение, когда верующие троекратно с молитвой погружаются в холодную воду в прорубь ("иордань"). О том, где можно окунуться в Киеве, смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
На Оболонской набережной звучали радостные крики, эмоции лились через край. Киевские "моржи" на Крещение пришли семьями. В прорубь, не боясь холодную воду, бросались не только юные стройные девушки и татуированные качки, но и совсем еще маленькие детки.
На Оболонской набережной звучали радостные крики, эмоции лились через край. Киевские "моржи" на Крещение пришли семьями. В прорубь, не боясь холодную воду, бросались не только юные стройные девушки и татуированные качки, но и совсем еще маленькие детки.
Киевляне искупались с Днепре, утром во вторник температура воздуха была минус 8 градусов мороза. В Украине крещенские купания в морозную погоду особенно популярны. Для них заранее прорубается лед, обычно в форме креста.
В болгарском городе Калофер отметили праздник Крещения Господня традиционным хороводом в реке Тунджа. После танца участники обряда ныряли за крестом, который был брошен в ледяную воду православным священником.
В Киеве православные искупались с Днепре, утром во вторник температура воздуха была минус 8 градусов мороза. В Украине крещенские купания в морозную погоду особенно популярны. Для них заранее прорубается лед, обычно в форме креста.
Существует традиция купаний на Крещение, когда верующие троекратно с молитвой погружаются в холодную воду в прорубь ("иордань"). О том, где можно окунуться в Киеве, смотрите в инфографике РИА Новости Украина.