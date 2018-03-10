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    Крещение Господне

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 31
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    Празднование Крещения 2018 в Киеве
    Спасатели отчитались о праздновании Крещения в Украине
    02:59 20.01.2018
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    В каждом регионе Украины были определены официальные места для купания в прорубях, где дежурили спасатели, водолазы службы и медицинские работники. По данным спасателей, празднование Крещения прошло без происшествий.
    Михаил Саакашвили искупался на Крещение в Днепре
    Саакашвили на Крещение искупался в Днепре
    17:55 19.01.2018
    1261
    Михаил Саакашвили опубликовал фотографии своего крещенского купания в Днепре. Для религиозного обряда он и его соратники выбрали столичный Гидропарк.
    Митрополит Онуфрий освящал воды Днепра у Свято-Покровского собора в Киеве
    Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра и поздравил с праздником Богоявления
    16:23 19.01.2018
    80
    Митрополит Онуфрий поздравлял киевлян и гостей города с праздником Богоявления и окропил святой водой. После чего все желающие окунулись в крещенскую купель.
    Празднование Крещения 2018 в Киеве
    Это большой день, святой день. Украина отмечает Крещение
    16:22 19.01.2018
    246
    В этот день нужно отвлечься от суеты, по-новому взглянуть на свою жизнь и внимательнее отнестись к тому, что Господь дает каждому из нас ежедневно, призвал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний.
    Заключенные одесского СИЗО окунулись в крещенскую купель
    В Одесском СИЗО на Крещение не только купались, но и освящали камеры 
    15:11 19.01.2018
    239
    Несмотря на проливной дождь и сильный ветер, заключенные смогли окунуться в крещенской купели, после чего некоторые корпуса и камеры СИЗО были окроплены освященной водой.
    В Запорожье активисты принесли детские игрушки на городской пляж
    Несколько запорожцев принесли детские игрушки на пляж во время Крещения
    14:47 19.01.2018
    273Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены?
    По информации СМИ, несколько активистов провели акцию на пляже Запорожья, где священники УПЦ проводили обряд Крещения, так они напомнили о конфликте по поводу отпевания погибшего ребенка в одном из храмов города.
    Крещенские купания во время празднования Крещения Господня, в Гидропарке, в Киеве, 19 января 2018 г.
    Киевские настоящие "моржи" показали класс на Крещение 
    14:26 19.01.2018
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    На Оболонской набережной звучали радостные крики, эмоции лились через край. Киевские "моржи" на Крещение пришли семьями. В прорубь, не боясь холодную воду, бросались не только юные стройные девушки и татуированные качки, но и совсем еще маленькие детки.
    Крещенские купания в Киеве. Архивное фото
    Крещение в Украине: политические и народные традиции
    08:30 19.01.2018
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    В пятницу украинцы отмечают один из главных христианских праздников - Крещение. По традиции в этот день люди святят воду, а смельчаки окунаются в прорубь, дабы очиститься от грехов. Подхватили этот обычай и украинские политики, не брезгуя лишний раз на этом попиариться.
    Крещенские купания в Киеве. Архивное фото
    Крещение в Киеве: лучшие места для купаний
    06:36 19.01.2018
    1050
    На Крещение, 19 января, киевляне и гости столицы смогут посетить как праздничные церковные литургии, так и совершить крещенские купания в специально подготовленных для этого местах.
    Президент РФ В. Путин принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер
    Обнародованы фото Путина в проруби во время крещенских купаний
    04:40 19.01.2018
    1536
    По случаю праздника Крещения Господня российский президент Владимир Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер в Тверской области.
    Президент РФ Владимир Путин во время литургии в православный праздник Крещения Господня
    Путин окунулся в прорубь
    01:11 19.01.2018
    261
    По случаю праздника Крещения Господня российский президент Владимир Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер.
    Распятие и свечи в православной церкви
    Праздник Крещения Господня (Богоявление). Справка
    00:31 19.01.2018
    515
    19 января православные христиане празднуют день Крещения Господня. В этот день вспоминается, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан.
    Распятие и свечи в православной церкви. Архивное фото
    Крещенский сочельник начинается у православных христиан
    05:49 18.01.2018
    546
    В сам праздник Крещения, 19 января, Православная церковь вспоминает, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи.
    Крещенские купания в Киеве
    УПЦ призывает православных к благопристойному виду в день Крещения
    03:46 18.01.2018
    426
    Клирик Свято-Покровского храма, кандидат богословия Сергей Черный призвал православных христиан, которые планируют на Крещение окунаться в воды Днепра, соблюдать благопристойность.
    Служба Онуфрия на Крещение
    Митрополит УПЦ о смысле праздника Крещения и о том, как освящать воду
    16:58 19.01.2017
    296
    В четверг, 19 января, православные празднуют Крещение Господне - один из главных христианских праздников. Управляющий делами УПЦ рассказал о смысле праздника и о том, как освящать воду.
    Крещение на Днепре в Киеве
    Крещенские купания: где и как окунуться с пользой и радостью
    07:10 19.01.2017
    277
    Где 19 января можно будет безопасно окунуться в прорубь в Днепре, а также как правильно это сделать, прокомментировали в эфире "ГС" пресс-секретарь КП "Плесо" Евгений Кобан и кандидат медицинских наук Виктор Сидоренко.
    Купание на Крещение Господне в Киеве
    Православные христиане отмечают в четверг Крещение Господне
    01:38 19.01.2017
    160
    В праздник Крещения верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи.
    Празднование Крещения в Киеве
    Праздник Крещения Господня или Богоявление. Справка
    00:49 19.01.2017
    451
    Христос крестился и освятил естество вод, и поэтому крещенскую воду приносят домой и хранят весь год. В православной церкви и в народе сложилось такое отношение к богоявленской воде, что ее принимают только натощак как великую святыню.
    Крещение в Киеве. Места для купания. Инфографика
    Крещение в Киеве: где можно окунуться в прорубь 
    22:52 18.01.2017
    1100
    Существует традиция купаний на Крещение, когда верующие троекратно с молитвой погружаются в холодную воду в прорубь ("иордань"). О том, где можно окунуться в Киеве, смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
    Празднование Крещения в Киеве. Архивное фото
    Православные христиане встречают Крещенский сочельник
    03:57 18.01.2017
    555
    Крещенский сочельник - день строгого поста накануне Богоявления - служит для верующих подготовкой к одному из главных церковных праздников - Крещение Господне, - которой отмечается 19 января.
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