Киевляне искупались с Днепре, утром во вторник температура воздуха была минус 8 градусов мороза. В Украине крещенские купания в морозную погоду особенно популярны. Для них заранее прорубается лед, обычно в форме креста.
Расходы на проведение АТО увеличены, возможны новые волны мобилизации, наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел, экологи заявили о критическом состоянии Днепра. О событиях минувшего дня – в кратком обзоре РИА Новости Украина.
Специалисты бьют тревогу: бассейн Днепра страдает от загрязнения в результате сброса неочищенных промышленных и коммунальных стоков. Эксперты сказали, чем грозит неконтролируемое загрязнение главной водной артерии страны.
Согласно информации председателя правления ВО "Коалиция участников оранжевой революции" Сергея Мельниченко, неизвестные в балаклавах разбили ограждения коттеджей олигархов Олеся Довгого, Анатолия Кинаха и Юрия Бойко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".