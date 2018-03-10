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    Днепр (река)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    В Днепре в Черкасской области выловлен сом весом в 140 килограммов
    Возле Черкасс рыбаки поймали гигантского сома возрастом до 80 лет
    15:20 01.02.2018
    2879
    Для рыбаков Черкасской области подводная охота обернулась большой удачей: они добыли гигантского сома, вес которого составляет 140 килограммов, а возраст - до 80 лет.
    Сергей Бабкин. Архивное фото
    Сергей Бабкин публично признал Россию "страной-агрессором"
    23:14 12.10.2017
    1007Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Перед началом концерта в Днепре собрались около двух десятков активистов от "Правого сектора" и ВО "Свобода". Они потребовали от артиста публично высказать свою позицию относительно России и Крыма.
    Крещение на Днепре в Киеве
    Крещение на Днепре в Киеве 
    16:05 19.01.2016
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    Киевляне искупались с Днепре, утром во вторник температура воздуха была минус 8 градусов мороза. В Украине крещенские купания в морозную погоду особенно популярны. Для них заранее прорубается лед, обычно в форме креста.
    Жара в Киеве
    Хроника 11 августа: миллиарды на АТО, дело против Гонтаревой, рекордная жара
    09:23 12.08.2015
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    Расходы на проведение АТО увеличены, возможны новые волны мобилизации, наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел, экологи заявили о критическом состоянии Днепра. О событиях минувшего дня – в кратком обзоре РИА Новости Украина.
    Лето в Украине
    В случае загрязнения Днепра 2/3 населения останется без воды — эксперт
    16:12 11.08.2015
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    Специалисты бьют тревогу: бассейн Днепра страдает от загрязнения в результате сброса неочищенных промышленных и коммунальных стоков. Эксперты сказали, чем грозит неконтролируемое загрязнение главной водной артерии страны.
    Неизвестные разбили ограждения элитных коттеджей на берегу Днепра
    Неизвестные разбили ограждения элитных коттеджей на берегу Днепра
    18:46 04.07.2015
    2014Криминализация украинского общества.
    Согласно информации председателя правления ВО "Коалиция участников оранжевой революции" Сергея Мельниченко, неизвестные в балаклавах разбили ограждения коттеджей олигархов Олеся Довгого, Анатолия Кинаха и Юрия Бойко.
    Пикет рыбаков с требованием предоставить квоты на промышленный вылов рыбы в Днепре под Минагрополитики
    Пикет под МинАПК с требованием квот на промышленный вылов рыбы в Днепре 
    22:35 29.12.2014
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    Под зданием министерства аграрной политики и продовольствия в Киеве десятки рыбаков провели пикет с требованием предоставить квоты на промышленный вылов рыбы в Днепре.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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