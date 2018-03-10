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    Черкасская область

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 146
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    Пожар. Архивное фото
    В Черкасской области горел монастырь. Погибла женщина
    11:49 04.03.2018
    267
    Как отмечается, в задымленном помещении спасатели нашли на месте пожара и вынесли в безопасное место женщину без признаков жизни.
    В Винницкой области задержана женщина, укравшая ребенка
    В Винницкой области задержана воровка, укравшая годовалую девочку
    11:36 02.02.2018
    379
    Ранее судимая за кражи женщина забрала маленькую дочь своей подруги и увезла ее из Умани в Бершадский район Винницкой области. Полиция задержала воровку в такси, когда она ехала с ребенком домой.
    В Днепре в Черкасской области выловлен сом весом в 140 килограммов
    Возле Черкасс рыбаки поймали гигантского сома возрастом до 80 лет
    15:20 01.02.2018
    2879
    Для рыбаков Черкасской области подводная охота обернулась большой удачей: они добыли гигантского сома, вес которого составляет 140 килограммов, а возраст - до 80 лет.
    Певица Ирина Аллегрова. Архивное фото
    Житель Черкасской области сменил фамилию "в честь" российской певицы
    05:23 30.01.2018
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    Житель села Почапинцы Черкасской области после смены фамилии стал Иваном Аллегровым. В соцсетях уже шутят, как бы у меломана не изменились музыкальные пристрастия.
    Пожар. Архивное фото
    В Черкасской области горела школа-интернат
    20:25 22.01.2018
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    В ГСЧС сообщили, что из-за возгорания еще до прибытия на место вызова пожарных расчетов администрация заведения провела эвакуацию в безопасное место 33-х детей в возрасте от 11 до 14 лет.
    Софиевский дендропарк
    В дендропарке "Софиевка" на канатной дороге погиб ребенок
    16:23 22.01.2018
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    Начато досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами Национального дендрологического парка "Софиевка", что привело к гибели ребенка.
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов бензовозы
    В Украине остаются обесточенными около трехсот населенных пунктов - ГСЧС
    08:13 21.01.2018
    172Украина остановилась в снежных заносах
    Десятки единиц техники продолжают расчищать дороги на территории пяти регионов, которые накрыл снегопад. Движение по трассе Киев - Одесса восстановлено.
    Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Черкасской области
    Автобус с пассажирами столкнулся с авто в Черкасской области. Есть жертвы
    11:23 17.01.2018
    755
    По данным ГСЧС, на месте происшествия погиб водитель автомобиля ВАЗ, госпитализировали шесть человек. Во время аварии в легковом автомобиле находилось два человека, в автобусе - девять пассажиров.
    Женщина-таксист Ирина Чуприна. Архивное фото
    Пропавшую таксистку из Черкасс нашли мертвой в реке
    10:08 11.01.2018
    2079Криминальные войны в Украине
    По информации СМИ, тело пропавшей женщины-таксиста Ирины Чуприны с многочисленными ножевыми ранениями нашли водолазы в реке Тясмин в микрорайоне Загребля.
    Полиция Черкасс разыскивает пропавшую женщину-таксиста
    Женщина-таксист пропала в Черкассах
    14:00 10.01.2018
    425Криминальные войны в Украине
    По информации полиции Черкасской области, автомобиль пропавшей женщины-таксиста был обнаружен, но ее там не оказалось. Правоохранители обратились к жителям с просьбой сообщить информацию о месте пребывания женщины.
    Конфликт ромов и патрульной полиции в Золотоноше
    В Золотоноше ромы избили местного жителя и напали на полицейских 
    16:29 09.01.2018
    418
    Во время празднования Рождества семья ромов - переселенцев из Донбасса оказалась в центре конфликта. Они побили соседа и напали на прибывших патрульных.
    В Черкасской области погиб водитель автомобиля
    Жуткая находка. В затопленном карьере нашли авто с мертвым мужчиной
    16:27 26.12.2017
    308
    После обследования дна водоема водолазы на глубине 6 метров, в 5 метрах от берега обнаружили автомобиль ВАЗ, внутри которого находился мертвый мужчина.
    Во время пожара в Черкасской области пожаре погибли четверо малолетних детей
    Мать, из-за которой живьем сгорели 4 детей в Черкасской области, отпустили
    19:48 20.12.2017
    247
    Результатом ненадлежащего присмотра за детьми стала их гибель. Женщина сейчас находится в состоянии беременности, поэтому ее отпустили под домашний арест.
    Ситуация на трассе Киев - Одесса 20 декабря 2017 года
    Движение на трассе Киев - Одесса частично восстановлено - Нацполиция
    13:28 20.12.2017
    143Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    Глава Национальной полиции, прилетевший на место ЧП на вертолете, заявил, что движение транспорта частично восстановлено на трассе Киев - Одесса.
    Около сотни грузовиков застряли в сугробах на Одесской трассе
    Cотни грузовиков стоят в сугробах на одесской трассе 
    12:49 20.12.2017
    549Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    На трассе Киев - Одесса вечером 19 декабря образовалась гигантская пробка из грузовиков, которые не могут продолжить движение из-за обледенелой дороги.
    Аграрии перекрыли трассу в Хмельницкой области
    Протесты аграриев: перекрытые трассы и заторы из грузовиков 
    10:07 18.12.2017
    625
    Поправка, внесенная Верховной Радой в Налоговый кодекс, стала причина перекрытия дорог в трех регионах Украины. Аграрии добиваются отмены поправки.
    Во время пожара в Черкасской области пожаре погибли четверо малолетних детей
    В Черкасской области сгорели четверо детей, которых мать заперла в доме
    09:35 18.12.2017
    441
    По информации первого заместителя главы НПУ Вячеслава Аброськина, мать заперла детей в доме и пошла отдыхать к друзьям, что привело к гибели во время пожара 4-х детей.
    Аграрии перекрыли трассу в Черкасской области
    Аграрии перекрыли трассы в трех областях Украины
    09:34 18.12.2017
    1890
    Причиной акций протеста стала принятая поправка к Налоговому кодексу. Она отбирает у агропромышленных компаний право на возмещение НДС при экспорте подсолнечника, сои и рапса.
    Наручники. Архивное фото
    В Черкассах посадили родителей за смерть сына из-за опрокинутой чашки кофе
    20:24 14.12.2017
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    В прокуратуре сообщили, что родители ребенка заведомо оставили его в опасности и не обратились за квалифицированной медицинской помощью после получения сыном ожогов тела 2-3 степени, в результате чего он умер.
    В Золотоноше упала новогодняя елка
    В Черкасской области ветер повалил новогоднюю елку
    12:50 11.12.2017
    250Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    Коммунальные службы города Золотоноша сообщают, что сломалась металлическая основа, на которую опиралось дерево. Уже начат демонтаж.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
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    Пожар. Архивное фото
    В Черкасской области горел монастырь. Погибла женщина
    11:49 04.03.2018
    267
    Как отмечается, в задымленном помещении спасатели нашли на месте пожара и вынесли в безопасное место женщину без признаков жизни.
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