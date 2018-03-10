По информации полиции Черкасской области, автомобиль пропавшей женщины-таксиста был обнаружен, но ее там не оказалось. Правоохранители обратились к жителям с просьбой сообщить информацию о месте пребывания женщины.
В прокуратуре сообщили, что родители ребенка заведомо оставили его в опасности и не обратились за квалифицированной медицинской помощью после получения сыном ожогов тела 2-3 степени, в результате чего он умер.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По данным полиции, около 12.00 водители грузовых автомобилей заблокировали Одесскую трассу с требованием установить весы. В результате блокирования движения в оба направления на трассе образовались заторы.
Градоначальник Черкасс Анатолий Бондаренко решил не отставать от спортивного тренда, который ввел Виталий Кличко, и тоже пересел на велосипед. Таким образом Бондаренко присоединился к всеукраинской акции "На велосипеде на работу".
В Черкассах горит здание академического областного украинского музыкально-драматического театра им. Тараса Шевченко. Пожар начался около 15:00. По предварительным данным, пожар начался на 3-м этаже зрительного зала.
Несмотря на неспокойную ситуацию на востоке страны, хасиды не боятся ехать на могилу своего духовного наставника цадика Нахмана. Только за минувшие сутки в столичных аэропортах было оформлено 15 рейсов с более чем 2200 хасидами.
Конфликт между полицейскими и хасидами в Умани произошел из-за вмешательства последних в работу работников коммунальной службы, которые занимались демонтажем мостика, установленного на территории проживания паломников-хасидов.
В Черкасской области рядовые военнослужащие 93-й Отдельной механизированной бригады задержали и передали Военной службе правопорядка двух своих офицеров, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.
Правоохранители накануне Дня Победы задержали молодых людей, ехавших в Одессу с целью устроить провокации. Задержание проводилось на трассе Киев-Одесса возле Умани Черкасской области. Кадры обнародованы 10 мая пресс-службой областной полиции.
Жители села Сушковка Черкасской области пошли на радикальные шаги и перекрыли трассу. Селяне страдают от грузовых автомобилей, превышающих скорость и нормы веса. Разбитые дороги и мосты не ремонтируют, а стены домов - в трещинах.
Руководитель полиции Черкасской области и один из руководителей Национальной академии внутренних дел Украины задержаны при попытке дать взятку за прохождение аттестации. В Нацполиции прокомментировали их задержание.
Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям спасли лебедя, попавшего в ледяной плен на реке в селе Ивахны Монастырищенского района Черкасской области. Как сообщили в понедельник в ГСЧС, инцидент произошел накануне.
Как рассказывает мать девочки Елена Фурман, на пешеходный переход внезапно вылетела "Лада", объезжая попутные машины по полосе встречного движения. Авто сбило ребенка и быстро скрылось с места происшествия, не останавливаясь.
Главу МВД Арсена Авакова, который приехал представлять в Черкассы новую патрульную полицию, активисты встретили криками "Ганьба", они держали плакаты с надписями "Авакова - в отставку", "Где убийцы Небесной Сотни?".
Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сняли с отколовшейся льдины 25 рыбаков неподалеку от села Топиловка Чигиринского района Черкасской области, пострадавших нет, сообщает в субботу пресс-служба ГСЧС.
Возгорание произошло в понедельник в селе Кропивана, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Тушение пожара осложнялось сильными порывами ветра. От огня удалось спасти около 142 га кукурузы.