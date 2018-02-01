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    Возле Черкасс рыбаки поймали гигантского сома возрастом до 80 лет

    (обновлено: )122807
    Для рыбаков Черкасской области подводная охота обернулась большой удачей: они добыли гигантского сома, вес которого составляет 140 килограммов, а возраст - до 80 лет.
    В Днепре в Черкасской области выловлен сом весом в 140 килограммов
    Фото facebook.com/anatoliy.viktorovith.makarenko

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В Черкасской области рыбаки поймали гигантскую рыбу — сома, весом в 140 килограммов, сообщил на своей странице бывший глава Таможенной службы Украины Анатолий Макаренко.

    По его словам, рекордный улов был сделан 31 января в Днепре. Фотографию огромной рыбины Макаренко прислали друзья.

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    "Вчера под Черкассами. Подводная охота. Сом 140 кг. Это не окуньков с лунки "стегать", — шутит бывший главный таможенник Украины.

    Фото facebook.com/anatoliy.viktorovith.makarenko
    В Днепре в Черкасской области выловлен сом весом в 140 килограммов

    В комментариях его подписчики указывают, что возраст такого сома может достигать 70-80 лет. "Сом  растет в среднем на 1 килограмм в год. Думаю, мясо 70-80-летней рыбы не прибавит здоровья", — пишет Владимир Моргун.

    Он считает, что добыча такой рыбы является браконьерским из-за того, сом на зиму залегает в ямы, лов в которых запрещен.

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    Ранее в Киевской области был задержан браконьер, который нанес ущерб государству в 60 тысяч гривен. Мужчина незаконно выловил судака и пресноводную стерлядь, которая внесена в Красную книгу Украины.

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