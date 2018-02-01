Возле Черкасс рыбаки поймали гигантского сома возрастом до 80 лет

Фото facebook.com/anatoliy.viktorovith.makarenko

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В Черкасской области рыбаки поймали гигантскую рыбу — сома, весом в 140 килограммов, сообщил на своей странице бывший глава Таможенной службы Украины Анатолий Макаренко.

По его словам, рекордный улов был сделан 31 января в Днепре. Фотографию огромной рыбины Макаренко прислали друзья.

Смотрите также: Рыбак поймал огромную акулу-молот прямо на пляже во Флориде

"Вчера под Черкассами. Подводная охота. Сом 140 кг. Это не окуньков с лунки "стегать", — шутит бывший главный таможенник Украины.

Фото facebook.com/anatoliy.viktorovith.makarenko В Днепре в Черкасской области выловлен сом весом в 140 килограммов

В комментариях его подписчики указывают, что возраст такого сома может достигать 70-80 лет. "Сом растет в среднем на 1 килограмм в год. Думаю, мясо 70-80-летней рыбы не прибавит здоровья", — пишет Владимир Моргун.

Он считает, что добыча такой рыбы является браконьерским из-за того, сом на зиму залегает в ямы, лов в которых запрещен.

Смотрите также: Нападение гигантской белой акулы на рыбаков в Австралии

Ранее в Киевской области был задержан браконьер, который нанес ущерб государству в 60 тысяч гривен. Мужчина незаконно выловил судака и пресноводную стерлядь, которая внесена в Красную книгу Украины.