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    Ростов-на-Дону

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 220
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    Памятник Героям Донбасса в Ростове-на-Дону
    В России установили памятник "Героям Донбасса"
    01:41 17.10.2017
    755
    Высота памятника составляет 6,5 метра, стела с квадратным основанием облицована гранитными плитами. Он открыт в Ростове-на-Дону. остамент для будущего памятника появился в парке имени Островского еще в первой половине сентября.
    Аварийный знак на месте ДТП. Архивное фото
    Украинцы пострадали при столкновении микроавтобуса с КамАЗом под Ростовом
    10:40 29.09.2017
    210
    По предварительным данным, водитель Renault Trafic не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем КамАЗ, двигающимся в попутном направлении.
    Масштабный пожар в Ростове
    Масштабный пожар в Ростове-на-Дону. Кадры с места ЧП 
    18:37 21.09.2017
    423
    Режим чрезвычайной ситуации введен в границах трех зданий после крупного пожара в центре Ростова-на-Дону.
    В центре Ростова-на-Дону загорелось десятиэтажное здание
    Масштабный пожар в центре Ростова-на-Дону: есть погибшие 
    16:11 21.09.2017
    449
    Десятиэтажное здание гостиницы загорелось в центре Ростова-на-Дону в переулке Семашко. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Из отеля, соседних домов и детсада эвакуированы более 400 человек, в том числе 61 ребенок.
    В центре Ростова-на-Дону загорелось десятиэтажное здание
    Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону: МЧС сообщило о погибшем
    15:38 21.09.2017
    130
    По предварительным данным, погибший - администратор гостиницы. Из отеля, соседних домов и детсада эвакуированы более 400 человек, в том числе 61 ребенок.
    Виктор Янукович
    Россия официально не сообщала, где живет Янукович - ГПУ
    19:58 02.09.2017
    121Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Как сообщил руководитель Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк, данные о проживании Януковича в Ростове-на-Дону поступили в прокуратуру от его адвокатов.
    Пожар в Ростове-на-Дону
    Пожар в Ростове-на-Дону ликвидирован: убытки
    16:47 22.08.2017
    247
    По информации местного департамента по предупреждению и ликвидации ЧС, за медицинской помощью обратились 58 человек, девять госпитализированы, шесть человек обратились в травмпункт.
    Пожар в Ростове-на-Дону
    В МЧС РФ назвали основную версию крупного пожара в Ростове-на-Дону
    10:01 22.08.2017
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    Пожарно-спасательным подразделениям удалось отстоять от пожара в историческом центре Ростова-на-Дону более 500 жилых домов, в которых проживают более 2000 человек, сообщил начальник главного управления МЧС по Ростовской области Валерий Синьков.
    Масштабный пожар в Ростове-на-Дону. Видео
    Масштабный пожар в центре Ростова-на-Дону с высоты птичьего полета 
    03:33 22.08.2017
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    Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огнем повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки.
    Пожар в Ростове-на-Дону
    Уголовное дело возбудили после пожара в центре Ростова
    23:59 21.08.2017
    110
    Крупный пожар в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Возгорание началось в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома.
    Пожар в Ростове-на-Дону
    Открытое горение в Ростове-на-Дону ликвидировано
    22:57 21.08.2017
    140
    На месте пожара работают более 2 тысяч человек, семь воздушных судов. Проводится проливка по всему периметру территории, чем будут заниматься всю ночь.
    Пожар в Ростове-на-Дону
    Ростов-на-Дону в огне: кадры масштабного пожара в городе 
    22:30 21.08.2017
    463
    Пострадавшим от крупнейшего пожара в жилом секторе в Ростове-на-Дону окажут помощь из федерального бюджета, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.
    Пожар в Ростове-на-Дону
    Пожар невиданной силы: на всей территории Ростовской области введен режим ЧС
    21:58 21.08.2017
    1032
    Как заявил в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций глава МЧС Владимир Пучков, данный инцидент является чрезвычайной ситуацией федерального уровня.
    Пожар в Ростове-на-Дону
    К тушению масштабного пожара в Ростове-на-Дону привлекли авиацию
    17:06 21.08.2017
    693
    Пожар охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома.
    Пожар в частном секторе Ростова-на-Дону
    В Ростове-на-Дону горят десятки частных домов, произошел взрыв
    15:23 21.08.2017
    1163
    Пожар начался в частном жилом секторе и перекинулся на соседние дома. Площадь возгорания уже достигла 6 тысяч квадратных метров. В районе пожара также произошел взрыв газа.
    Российский умелец оснастил велосипед реактивным двигателем
    До 72 км/ч. Российский умелец оснастил велосипед реактивным двигателем 
    14:18 01.08.2017
    465
    Блогер и изобретатель из российского Ростова-на-Дону Игорь Негода оснастил велосипед реактивным двигателем. При весе всего 18 кг усовершенствованный железный конь может развивать скорость до 72 км/ч.
    Наручники. Архивное фото
    В Ростове будут судить украинца, обвиняемого в подготовке теракта
    04:59 26.07.2017
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    По версии органов предварительного расследования, Алексей Сизонович и "неустановленное следствием лицо" в апреле 2014 года в Киеве создали организованную группу для совершения взрывов и террористических актов на территории Украины и РФ.
    Автомобили российской скорой помощи
    В Ростове обрушилась стена жилого дома
    10:55 16.07.2017
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    Обрушение части несущей стены дома произошло в субботу в ходе строительных работ и разрытия котлована по улице Серафимовича в Ростове-на-Дону.
    Лайнер Генерал Ватутин прибыл в порт Ростова-на-Дону
    Прибытие лайнера "Генерал Ватутин" в порт Ростова-на-Дону 
    16:04 08.06.2017
    810
    Лайнер "Генерал Ватутин" в порту Ростова-на-Дону проходит таможенное оформление, сообщил представитель судовладельческой компании. Журналистов на территорию порта не пускают, так как он относится к режимной зоне.
    Круизный лайнер Генерал Ватутин
    Лайнер "Генерал Ватутин" пришвартуют в Ростове-на Дону
    03:38 07.06.2017
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    Как сообщается, лайнер прошел пограничный контроль, сейчас на его борт высадился лоцман, который начал проводку по Керченикальскому и Таманскому каналам уже на выход в Азовское море.
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    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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