Высота памятника составляет 6,5 метра, стела с квадратным основанием облицована гранитными плитами. Он открыт в Ростове-на-Дону. остамент для будущего памятника появился в парке имени Островского еще в первой половине сентября.
Десятиэтажное здание гостиницы загорелось в центре Ростова-на-Дону в переулке Семашко. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Из отеля, соседних домов и детсада эвакуированы более 400 человек, в том числе 61 ребенок.
Пожарно-спасательным подразделениям удалось отстоять от пожара в историческом центре Ростова-на-Дону более 500 жилых домов, в которых проживают более 2000 человек, сообщил начальник главного управления МЧС по Ростовской области Валерий Синьков.
Крупный пожар в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Возгорание началось в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома.
Как заявил в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций глава МЧС Владимир Пучков, данный инцидент является чрезвычайной ситуацией федерального уровня.
Пожар охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома.
По версии органов предварительного расследования, Алексей Сизонович и "неустановленное следствием лицо" в апреле 2014 года в Киеве создали организованную группу для совершения взрывов и террористических актов на территории Украины и РФ.
Лайнер "Генерал Ватутин" в порту Ростова-на-Дону проходит таможенное оформление, сообщил представитель судовладельческой компании. Журналистов на территорию порта не пускают, так как он относится к режимной зоне.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".