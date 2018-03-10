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Десятиэтажное здание гостиницы загорелось в центре Ростова-на-Дону в переулке Семашко. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Из отеля, соседних домов и детсада эвакуированы более 400 человек, в том числе 61 ребенок.