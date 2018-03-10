Украинские пользователи в большинстве своем в восторге от действий новой полиции в отношении Григория Суркиса и считают, что копы были недостаточно жесткими. Однако некоторые называют это "дешевым пиаром и показухой".
Согласно информации председателя правления ВО "Коалиция участников оранжевой революции" Сергея Мельниченко, неизвестные в балаклавах разбили ограждения коттеджей олигархов Олеся Довгого, Анатолия Кинаха и Юрия Бойко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".